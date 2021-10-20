Жорин о разделе имущества Петросяна и Степаненко: «Это дело еще моих внуков прокормит»

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Артем Зайцев
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Жорин прокомментировал перенос рассмотрения иска Степаненко к Петросяну

Жорин о разделе имущества Петросяна и Степаненко: «Это дело еще моих внуков прокормит»

Фото: www.globallookpress / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции по иску Елены Степаненко к Евгению Петросяну.

Апелляция по иску артистки Елены Степаненко к юмористу Евгению Петросяну была отложена на 18 ноября 2021 года, сообщила пресс-служба Мосгорсуда. Звездный адвокат Сергей Жорин, в свою очередь, иронично прокомментировал эту ситуацию.

«Это дело еще моих внуков прокормит», — пошутил адвокат в своем Telegram-канале.

Telegram @advokatzhorin

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко состоялся в 2018 году. Все эти годы экс-супруги делили совместно нажитое имущество. К общему соглашению они пришли 10 июня этого года.

Казалось, что обе стороны были довольны принятым разделом имущества, но позже Степаненко подала апелляцию. Изначально артистка хотела получить не менее 80% всего имущества, но все было разделено по закону — поровну. Сейчас остается только ждать новых решений в ноябре.

Ране 5-tv.ru рассказывал об архивной фотографии Евгения Петросяна, которая заставила его поклонников начать шутить о новой жене юмориста.

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