Рунический гороскоп на неделю с 25 по 31 октября для всех знаков зодиака

Древний способ гадания по рунам может много рассказать о том, что ожидает представителей каждого знака зодиака в будущем. Приоткрыть тайну грядущих дней и подготовиться к возможным переменам в судьбе поможет рунический провидец Игорь Вечерский, с помощью редкого дара предсказавший знаковые события в жизни звезд, а также катастрофы и потрясения мирового масштаба.

Эксклюзивно для 5-tv.ru провидец рассказал о том, чего ждать от предстоящей недели с 25 по 31 октября каждому знаку зодиака, согласно рунам.

Овен

Гебо, перевернутая вуньо и хагалаз предупреждают о том, что вероятно возникновение конфликтов и противоречий с окружающими вас людьми. Разногласия могут быть основаны на вашем стремлении слишком щепетильно относиться к различным нюансам во взаимоотношениях.

В этот период сохраняйте спокойствие, не говорите сгоряча то, о чем позднее можете пожалеть. Будьте терпимее к окружающим и тогда открытых столкновений удастся избежать.

Телец

Перевернутая кено, дагаз и гебо советуют обратить внимание на степень вашей информированности о каких-то важных вопросах. Проанализируйте, насколько достоверны и качественны те сведения, которые к вам поступают. В это время велик риск получить неверную информацию, неправильно использовать ее и тем самым совершить ошибки, которые не лучшим образом скажутся на вашей жизни.

Близнецы

Дагаз, эваз и уруз дают вам хорошие возможности сразу в нескольких сферах, но в первую очередь это будет связано с построением взаимоотношений с людьми, которые могут быть вам полезны и помогут достичь поставленных целей.

Рак

Перто, перевернутый тейваз и хагалаз рекомендуют использовать информацию, которой вы давно обладаете, но не знали, как применить. Наступает благоприятный период для того, чтобы использовать ее для достижения своих целей. С другой стороны, следует приступать к активным действиям очень осторожно либо совсем от них отказаться. Сделайте ставку на знания, которые у вас есть и подождите подходящего момента, чтобы перейти в наступление.

Лев

Лагуз, отал и перевернутая перто предсказывают хороший период для создания серьезных планов, которые откроют для вас большие возможности. При этом хороших результатов можно достичь, если вы не испугаетесь трудностей и сможете их преодолеть.

Дева

Перевернутая кено, иса и перевернутая райдо советуют в этот промежуток времени заняться текущими делами, которые давно ждут вашего внимания. Пока лучше отложить все новые задачи и проекты. Также руны рекомендуют воздержаться от путешествий, переездов и других перемещений на дальние расстояния.

Весы

Иса, манназ и альгиз говорят о том, что в этот период вы можете получить хорошую поддержку от своих близких. Также вы можете найти необходимых вам партнеров, людей, которые будут вам полезны. В ближайшее время они помогут вам укрепить ваше нынешнее положение и существенно улучшить перспективы на будущее.

Скорпион

Йера, соуло и наутиз рекомендуют обратить внимание на сферу деятельности, приносящую вам доход и дающую ощутимые результаты. Потому как именно в ней вы сможете преодолеть застой и хорошо проявить себя. Если вы давно планировали сделать что-то новое, то сейчас для этого наступает самый удачный момент.

Стрелец

Перевернутая вуньо, перевернутый уруз и тейваз говорят о том, что вы имеете достаточно хороший потенциал. С другой стороны, у вас сейчас недостаточно энергии для реализации ваших планов в полном объеме, поэтому следует поднакопить ресурсы и возможности. Не исключено, что уже к концу недели вы сможете более эффективно реализовать себя.

Козерог

Хагалаз, перевернутый альгиз и перевернутая кено говорят о том, что в это время лучше не проявлять каких-то активных действий, за исключением тех, которые будут направлены на очищение своей жизни от определенных обстоятельств. В этой сфере вы можете преуспеть, во всех остальных лучше приберечь силы на потом.

Водолей

Ингуз, эйваз и вуньо дают вам хорошие перспективы в изменении создавшихся обстоятельств, но эти изменения могут быть связаны с большой вероятностью вступить конфликт. Поэтому ключевым станет понимание выбранного пути и способов достижения тех целей, которые вы перед собой поставили. В этом руны советуют отталкиваться от своего личного ощущения комфорта.

Рыбы

Кено, феху и манназ открывают для вас хорошие финансовые возможности, вы можете найти новую работу, либо получить прибавку к зарплате или повышение. Здесь вам следует обратить внимание на человеческий фактор, на людей, которых вы можете в хорошем смысле слова использовать для совместного движения вперед.

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