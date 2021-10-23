КАМАЗ вылетел на железную дорогу и перевернул поезд под Благовещенском

Поезд из десяти вагонов сошел с рельс и опрокинулся в результате ДТП на станции Ледяная, что в Свободненском районе Амурской области, близ Благовещенска. По данным очевидцев, автомобиль КАМАЗ, несмотря на запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с составом. Водитель большегруза скончался от полученных травм.

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Местные жители также опубликовали в сети видео с места происшествия. Судя по кадрам, поезд врезался в бок КАМАЗА, когда тот пытался проскочить пути. Автомобиль перевернулся: кабина полностью разбита, колеса вывернуты. Вагоны грузового железнодорожного состава также сильно пострадали, некоторые из них в результате падения с рельсов буквально переломились пополам. Из-за аварии были также повреждены провода линии электропередачи.

На видео со станции Ледяная нет правоохранителей, сотрудников экстренных служб. Вероятно, съемка велась до из приезда. Обстоятельства ЧП, а также данные о погибших и пострадавших выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из московского метро, где пассажир упал на рельсы перед прибывающим на станцию поездом.