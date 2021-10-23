КАМАЗ вылетел на железную дорогу и перевернул поезд под Благовещенском

|
Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 602

В результате ДТП состав из десяти вагонов сошел с рельсов и опрокинулся.

Фото, видео: depositphotos / tharathiponsri@gmail.com; 5-tv.ru

Поезд из десяти вагонов сошел с рельс и опрокинулся в результате ДТП на станции Ледяная, что в Свободненском районе Амурской области, близ Благовещенска. По данным очевидцев, автомобиль КАМАЗ, несмотря на запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с составом. Водитель большегруза скончался от полученных травм.

Instagram @baraholka.blagaa

Местные жители также опубликовали в сети видео с места происшествия. Судя по кадрам, поезд врезался в бок КАМАЗА, когда тот пытался проскочить пути. Автомобиль перевернулся: кабина полностью разбита, колеса вывернуты. Вагоны грузового железнодорожного состава также сильно пострадали, некоторые из них в результате падения с рельсов буквально переломились пополам. Из-за аварии были также повреждены провода линии электропередачи.

На видео со станции Ледяная нет правоохранителей, сотрудников экстренных служб. Вероятно, съемка велась до из приезда. Обстоятельства ЧП, а также данные о погибших и пострадавших выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из московского метро, где пассажир упал на рельсы перед прибывающим на станцию поездом.

+6° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.86
-0.13 82.50
-0.14
Он знает, чего она хочет: ТОП-4 альфа-самцов по знаку зодиака

Последние новости

9:34
Как одеться на первое свидание для серьезных отношений
9:26
Собчак пришла на свадьбу экс-сенатора в Италии в колье-змее за 16 миллионов
9:18
Он знает, чего она хочет: ТОП-4 альфа-самцов по знаку зодиака
9:06
В ПФР разъяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
8:53
Выброси свой будильник! Чем опасен для здоровья подъем по сигналу
8:49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
Шесть знаков зодиака поймают денежный поток в дни пребывания Солнца в Скорпионе
Рунический гороскоп на неделю с 25 по 31 октября для всех знаков зодиака
«Погибла вся смена»: хроника пожара на пороховом заводе под Рязанью

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака