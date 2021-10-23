Валерия Гаркалина ввели в медикаментозную кому, начался сепсис

Известный российский актер, народный артист РФ находится в критическом состоянии. И оно ухудшается.

Российский актер Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии — его ввели в медикаментозную кому, начался сепсис. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Он на экмо, в искусственной коме. У него сепсис и тяжелое состояние. Поражение легких обширное. Динамика отрицательная», — рассказал собеседник 5-tv.ru.

По информации сайта KP.RU, на фоне коронавируса у Валерия Гаркалина обнаружился тромбоз. Чтобы организм боролся с сепсисом, артисту необходимо переливание крови. Врачи продолжают лечение.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Валерий Гаркалин был госпитализирован 2 октября с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Впоследствии стало известно, что из-за значительного поражения легких звезду подключили к аппарату ЭКМО.

Спустя почти две недели, 14 октября, стало известно, что 67-летний народный артист РФ вышел из комы. Несмотря на положительную динамику, проблемы на этом не закончились. Какие трудности ожидают Валерия Гаркалина, 5-tv.ru ранее рассказывал врач Александр Евдокимов.