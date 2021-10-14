Невролог рассказал, какие проблемы со здоровьем ожидают вышедшего из комы Гаркалина

|
Егор Измалкин
Эксклюзив 1 444

Невролог Евдокимов оценил шансы на выздоровление вышедшего из комы Гаркалина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

Народный артист РФ пришел в сознание. Он более недели находится с обширным поражением легких в больнице в Коммунарке.

Состояние оглушенности, в котором после выхода из комы пребывает актер Валерий Гаркалин сопровождается множеством сложностей, тем не менее звезда может пойти на поправку. Такое мнение 5-tv.ru озвучил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

«Оглушенность — это тоже вариант нарушения сознания, как и кома, но более легкая форма, которая характеризуется тем, что человек достаточно сильно дезориентирован в пространстве, не очень понимает, где находится, неадекватно медленно реагирует на все раздражители», — пояснил он.

По словам специалиста, до пациента будто бы трудно достучаться. С ним можно разговаривать, но он может не отвечать или отвечать неправильно, человек прибывает неком заторможенном состоянии.

«По сути, это такой переходный период выхода из комы. Чревато это состояние тем, что в принципе после него могут быть амнезии, то есть кратковременная или длительная потеря памяти. При неблагоприятном прогнозе человек опять может погрузиться в коматозное состояние», — объяснил специалист.

Тот факт, что Гаркалин находится в состоянии оглушенности, а не в коме — это однозначно положительная динамика. У него появляются хорошие шансы на выздоровление, однако твердо гарантировать это нельзя, заключил врач.

Народный артист РФ был  госпитализирован 2 октября с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Впоследствии стало известно, что из-за значительного поражения легких звезду подключили к аппарату ЭКМО. Как писал 5-tv.ru ранее, 67-летний актер вышел из комы.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.78
-0.08 83.33
0.33
Остренько? Какой вы суп по знаку зодиака

Последние новости

20:21
Музыканта «Смысловых галлюцинаций» Бурдина выписали из больницы
20:20
Знаменитый академик Чубарьян празднует 90-летний юбилей
20:08
Таскали за волосы: Дочь Маши Распутиной подралась с братом в прямом эфире
19:50
Остренько? Какой вы суп по знаку зодиака
19:45
Жители острова Пальма откапывают дома из-под метровых сугробов из пепла
19:41
Концерты Серова перенесли на февраль из-за тяжелого течения COVID-19 у певца

Сейчас читают

Иммунолог Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию
Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 11 по 24 октября
Затишье перед прорывом: что принесет неделя с 11 по 17 октября
Калькулятор счастья: как дата рождения и имя влияют на нашу судьбу

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака