Невролог рассказал, какие проблемы со здоровьем ожидают вышедшего из комы Гаркалина

Народный артист РФ пришел в сознание. Он более недели находится с обширным поражением легких в больнице в Коммунарке.

Состояние оглушенности, в котором после выхода из комы пребывает актер Валерий Гаркалин сопровождается множеством сложностей, тем не менее звезда может пойти на поправку. Такое мнение 5-tv.ru озвучил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

«Оглушенность — это тоже вариант нарушения сознания, как и кома, но более легкая форма, которая характеризуется тем, что человек достаточно сильно дезориентирован в пространстве, не очень понимает, где находится, неадекватно медленно реагирует на все раздражители», — пояснил он.

По словам специалиста, до пациента будто бы трудно достучаться. С ним можно разговаривать, но он может не отвечать или отвечать неправильно, человек прибывает неком заторможенном состоянии.

«По сути, это такой переходный период выхода из комы. Чревато это состояние тем, что в принципе после него могут быть амнезии, то есть кратковременная или длительная потеря памяти. При неблагоприятном прогнозе человек опять может погрузиться в коматозное состояние», — объяснил специалист.

Тот факт, что Гаркалин находится в состоянии оглушенности, а не в коме — это однозначно положительная динамика. У него появляются хорошие шансы на выздоровление, однако твердо гарантировать это нельзя, заключил врач.

Народный артист РФ был госпитализирован 2 октября с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Впоследствии стало известно, что из-за значительного поражения легких звезду подключили к аппарату ЭКМО. Как писал 5-tv.ru ранее, 67-летний актер вышел из комы.