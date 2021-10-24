Госдеп США назвал россиян «бездомной национальностью»

Госдепартамент США отнес граждан России к категории «бездомная национальность». В нее входят жители тех стран, на территории которых либо нет американского консульства, либо его работникам, по мнению США, не позволяют обрабатывать заявления на получение визы. Граждане России попала в этот перечень стран, составив компанию жителям Кубы, Ирана, Венесуэлы и некоторых других государств — обновленный список опубликован на сайте ведомства.

Россиянам порекомендовали обращаться за получением визы в посольство США в Варшаве, приписывать граждан страны, где получение визы невозможно к дипппредставительств соседних стран — обычная практика. Однако, в России было несколько консульств — и это вполне оправдано для самой большой страны в мире.

Американские консульства в РФ были вынуждены сократить количество своих сотрудников из-за контрсанкций со стороны Москвы — согласно новым требованиям, США запрещено нанимать на работу в представительства россиян и граждан третьих стран.

Всего с 1 августа Вашингтон был вынужден уволить 182 человека из консульств в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. Однако, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, диппредставительство в Санкт-Петербурге американская стороны предпочла закрыть самостоятельно.

Однако, отношения России и Польши тоже весьма непросты — недавно 5-tv.ru рассказывал о том, что делегация Варшавы покинула зал конференции Европейских спикеров во время речи председателя Совфеда России Валентины Матвиенко.