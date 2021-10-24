Эксперт рассказала, кто в ноябре получит пенсию в двойном размере

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Артем Решетов
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Экономист Григорьева: с ноября будет увеличен размер страховых выплат 80-летних пенсионеров

Эксперт рассказала, кто в ноябре получит пенсию в двойном размере

Фото: depositphotos / AndrewLozovyi

С ноября некоторым гражданам повысят страховые выплаты по старости в два раза.

Некоторым категориям российских пенсионеров с ноября повысят пенсию, об этом рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Она уточнила, что повышение коснется тех, кому исполнилось 80 лет, тех, кто вышел на пенсию этим летом, а также летчиков и шахтеров. Она также отметила, что повышение это делится на две части — плановую и внеплановую.

«Плановые повышения и перерасчеты заложены в бюджет и закреплены бюджетным законодательством. Внеплановые выплаты и повышения происходят в случаях, когда необходимо срочно реализовать меры социальной поддержки населения пенсионного возраста», — сообщила Григорьева.

В этом году страховая выплата по старости составляет чуть более шести тысяч рублей — люди, которым в октябре исполнилось 80 лет, в ноябре получат удвоенную выплату. Далее страховая выплата будет приходить в двойном размере в месяце, следующим за месяцем дня рождения. Эксперт добавила, что решение об этих выплатах носит внеплановый характер.

«Российским законодательством сейчас не предусмотрены индексации пенсий работающим пенсионерам. Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчет страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил будучи трудоустроенным», — уточнила Григорьева в интервью агентству «Прайм».

Кроме того, повысятся и пенсии летчиков и шахтеров — доплаты для этих сложных профессий пересматриваются каждые три месяца. Например, в период с 1 февраля по 30 апреля представители этих профессий, вышедшие на заслуженный отдых получали 12475 рублей и 3852 рублей соответственно в виде доплат. Следующий плановый пересмотр этих выплат состоится как раз 1 ноября.

Как подчеркивает URA.RU, в нерабочие праздничные дни, 4 и 5 ноября, не будут работать Пенсионный фонд РФ, финансовые учреждения и «Почта России». Тем гражданам, которые получают пенсию в это время, деньги перечислят заранее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о порядке выплат пенсий в нерабочие дни — введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября не скажется на перечислении пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации.

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