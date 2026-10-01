От 19 до 39 тысяч рублей: какие доплаты могут получить пенсионеры

Депутат Панеш: пенсионерам старше 80 лет положены дополнительные выплаты

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с Life.ru напомнил об основных мерах поддержки, которые доступны пенсионерам в России.

По словам депутата, пенсионерам старше 80 лет предусмотрено увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 19 169 рублей, а также надбавка на уход в размере 1 413 рублей. Эти выплаты устанавливаются беззаявительно.

Дополнительное повышение фиксированной выплаты предусмотрено для пенсионеров, имеющих нетрудоспособных иждивенцев. В 2026 году оно составляет 3 194,90 рубля за одного человека, 6 389,80 рубля за двоих и 9 584,70 рубля за троих.

Отдельные надбавки предусмотрены для пенсионеров со стажем работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и для неработающих получателей страховой пенсии, имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

С 2026 года также изменился порядок учета периодов ухода за детьми. Теперь при формировании пенсионных прав периоды ухода за детьми до полутора лет учитываются без прежнего ограничения в шесть лет. Это касается, в частности, родителей пяти и более детей.

Панеш также отметил дополнительные выплаты для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». С апреля 2026 года дополнительное материальное обеспечение для неработающих матерей-героинь, получающих пенсию, составляет 39 110,10 рубля в месяц.

Пенсионеры имеют право и на ряд налоговых льгот. В частности, предусмотрено освобождение от налога на имущество по одному объекту каждого вида, а по земельному налогу действует вычет на шесть соток одного участка. Льготы в большинстве случаев предоставляются без заявления на основании имеющихся у налоговой службы сведений.

При этом часть мер поддержки устанавливается на региональном уровне. Это касается, в частности, льготного проезда, компенсаций расходов на ЖКУ и отдельных транспортных льгот. Поэтому их условия могут различаться в зависимости от региона.

Работающие пенсионеры также имеют право на два оплачиваемых рабочих дня в год для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка.

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