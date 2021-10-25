Гибель художника Бубнова в бассейне зафиксировали камеры видеонаблюдения

Момент смерти известного художника Василия Бубнова попал на видео. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru. на них видно, как утонул известный художник Василий Бубнов.

По факту гибели живописца проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

О смерти 78-летнего мужчины стало известно в понедельник, 25 октября. Пенсионер утонул в бассейне московского фитнес-клуба «Палестро» на 2-й Песчаной улице. Его обнаружили очевидцы, достали из воды, вызвали скорую и полицию. Но спасать художника было поздно.

Причины гибели пока не называются. Живописец был признанным мастером монументально-декоративного и прикладного искусства.