Все ради него: невероятная история любви принцессы Японии и простолюдина

Молодая Мако мечтала о свадьбе с Кэи Комуро несколько лет. 5-tv.ru рассказывает, через что пришлось пройти паре ради личного счастья.

Этот день — 26 октября — императорская семья Японии запомнит надолго: принцесса Мако вышла замуж за простолюдина, нарушив все мыслимые и немыслимые традиции. Неожиданным сюрпризом возмущены не только близкие высокопоставленной особы, но и общественность. 5-tv.ru рассказывает, что пришлось пережить красавице ради воссоединения с любимым мужчиной.

«Первое, что меня в нем привлекло, была улыбка, похожая на солнце», — принцесса Мако.

Дорогая Мако

Высокопоставленной леди, отважившейся нарушить вековые традиции, 30 лет. Мако — старшая племянница правящего императора Японии Нарухито и императрицы Масако. Она — дочь наследника престола, принца Акисино.

В юности Мако окончила токийскую школу для девочек. Она изучала английский язык в Дублинском университетском колледже, в 2014 году окончила курс Международного христианского университета Японии. Затем год тайно обучалась музеологии в Лондоне, защитила магистерскую диссертацию и получила диплом с отличием. После поступила в докторантуру в родном Токио и начала писать докторскую диссертацию. Ее способностям можно только позавидовать!

www.globallookpress.com / YOSHIO TSUNODA

Красавица-японка всегда была тиха и прилежна, следовала советам родственником и держалась на публике не хуже, чем взрослые. С самого детства леди жила под прицелом камер, потому нисколько не боится комментариев со стороны в свой адрес. Но то, что началось с появлением любимого мужчины в ее жизни, можно назвать настоящим адом…

Кто он?

С обыкновенным парнем из небогатой семьи по имени Кэи Комуро Мако познакомилась во время обучения в университете. Он был ее однокурсником.

«Господин Комуро — человек, который тепло поддерживает меня. Мы друг для друга незаменимы, и поддерживаем друг друга в моменты радости и печали», — делилась чувствами с близкими принцесса, словно объясняясь за «странный» выбор.

Она понимала, что эти отношения могут спровоцировать скандал. К сожалению, так и случилось.

В 2017 году во время очередной пресс-конференции Мако и Кэи объявили о свой помолвке. Изначально влюбленные планировали пожениться в ноябре 2018 года, однако у матери принцессы внезапно появились серьезные проблемы, и торжество решили перенести.

Пока все было неспокойно, Комуро оставил Японию ради США, где начал изучать юриспруденцию. Тогда появились первые слухи, что Мако не выйдет замуж — немногие верят в любовь на расстоянии. Однако принцесса и ее любимый выдержали испытание временем.

Reuters /POOL

Говоря о планах Мако, наследный принц Акисино отмечал, что в общем-то не против бракосочетания. Между тем, он не скрывал, что ради любимого мужчины принцессе придется распрощаться со всеми прелестями императорской жизни.

«Я одобряю брак. Что еще сказать? Кто-то не согласен с замужеством моей старшей дочери, кто-то поддерживает. В Конституции говорится, что брак — союз, основывающийся только на взаимном согласии обоих полов. Если они так серьезно настроены, думаю, родители должны уважать выбор», — уточнял Акисино.

Любовь важнее!

Утро 26 октября, которого так ждали Мако и ее Комуро, началось тревожно. В Японии прошли акции протеста, участники которых призывали принцессу не делать опрометчивых шагов и отказаться от своего простолюдина. Конечно, эти слова не были услышаны.

Ради любимого молодая женщина отказалась от приданного в размере 153 миллионов йен, что эквивалентно 9,3 миллиона рублей. По японским законам, Мако лишили и титула. Вернуть его она не сможет, даже если разведется с Кэи. Влюбленным никто не устраивал пышных торжеств: регистрация брака прошла в скромной обстановке.

www.globallookpress.com / Aloisio Mauricio

Перед важным событием леди успела попрощаться со своими родственниками. Как пишет издание Kyodo, незадолго до регистрации союза Мако навестила дедушку и бабушку, мама и папу. С ними пришлось еще раз объясниться, ведь впереди — долгая разлука.

Ходят слухи, что на почве личных проблем и череды неурядиц наследница японского принца заработала серьезное посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Но влюбленные в Мако поклонники верят, что именно сегодня она начнет свою жизнь с чистого листа.

Что дальше?

После свадьбы уже бывшая принцесса Японии вместе с новоиспеченным мужем переедет в США. По некоторым данным, Кэи Комуро устроился на работу в нью-йоркскую юридическую фирму, передает ТАСС.

Чем будет зарабатывать Мако — пока неясно. Вероятно, для начала она захочет взять небольшой перерыв, чтобы прийти в себя и насладиться медовым месяцем.

«Хотел бы принести глубочайшие извинения за все неудобства, которые вызвал в связи с нашей свадьбой. За это время произошло многое, но благодаря поддерживавшим нас людям я смог сохранить веру в то, что хочу вместе с Мако идти по жизни. И за это я выражаю сердечную благодарность», — извинился супруг Мако перед общественностью после церемонии.

Reuters

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