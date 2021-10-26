Уникальный контрацептив: немка разработала «ванну» для мошонок

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Виктория Андреева
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Изобретательница Вайс предложила революционный способ мужской контрацепции

Уникальный контрацептив: немка разработала «ванну» для мошонок

Фото: www.globallookpress / Arkadius Kozera

Ребекка Вайс получила премию Дайсона за презентацию необычного гаджета. Скоро могут стартовать клинические исследования.

Выпускница Мюнхенского технического университета Ребекка Вайс изобрела уникальное средство контрацепции для мужчин. Немка представила миру «ванну» для мошонки, способную «убивать» сперматозоиды. Новинку назвали просто и ясно — COSO.

Действительно работает?

Необычная «ванна» для мужских органов представляет собой небольшую закругленную емкость, которая заряжается от USB-кабеля. Для использования гаджета достаточно всего лишь налить внутрь воду до контрольной полосы и нажать на кнопку. Когда жидкость нагреется, следует опустить в нее мошонку и держать, пока умное изобретение не сообщит об окончании сеанса — сигнал подадут через приложение.

Устройство работает по волновому принципу. По заверениям Вайс, ультразвук раздражает сперматозоиды, подавляет их активность, и на дальнейшее оплодотворение они просто не способны.

Исследования немки показали, что эффект от двух-трех 15-минутных сеансов с перерывами может длиться до двух месяцев. Если не использовать ванночку постоянно, фертильность вернется.

Instagram @coso.contraception

За свою разработку Ребекка получила национальную премию Дайсона — почти четыре тысячи долларов. Она призналась, что на эксперимент ее толкнули проблемы со здоровьем — у девушки обнаружили рак шейки матки, который, по ее мнению, развился на фоне приема гормональных контрацептивов и заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Немка очень надеется, что стартап принесет большую пользу человечеству. Она верит, что в ближайшее время стартуют клинические испытания гаджета, пишет WMJ.ru.

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