Врач объяснила, почему у здоровой пары иногда не получается завести детей

Многие пары, мечтающие завести ребенка, сталкиваются с проблемами. Грезящие о полной семье супруги ходят от одного врача к другому, но не помогает ничего. Почему? Самые популярные мифы о причинах бесплодия в беседе с 5-tv.ru развенчала гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова. Она объяснила, когда после безрезультатных попыток уже можно беспокоиться.

«Если женщине 35 лет или она старше, то диагноз „бесплодие“ выставляется через шесть месяцев регулярной половой жизни без контрацепции и отсутствия беременности», — уточнила репродуктолог.

Причин бесплодия может быть несколько:

трубное бесплодие, обусловленное непроходимостью маточных труб у женщины;

бесплодие, обусловленное эндометриозом (заболевание, при котором слизистый слой, выстилающий полость матки (эндометрий), разрастается за ее пределы);

бесплодие, обусловленное отсутствием овуляций — не созреванием яйцеклетки у женщины;

мужские факторы бесплодия;

сочетания нескольких факторов.

Кроме научно доказанных фактов, существует устойчивый миф о том, что бесплодие может быть обусловлено несовместимостью партнеров. Эксперт подробно разобрала три составляющие данного мифа.

Несовместимость по группе крови или из-за разных резус-факторов

Это один из самых частых запросов пациентов, приходящих на прием к репродуктологу. Они интересуются, может ли бесплодие в их паре возникнуть по причине несовместимости по крови.

«На вероятность наступления беременности тот факт, что у партнеров разные группы крови и резус-факторы, никак не влияет», — прокомментировала Ирина Меньшикова.

Слизь

Вторая составляющая этого мифа — якобы у женщины может быть особый состав цервиркальной шеечной слизи или влагалищного секрета, или такая вязкость шеечной слизистой, через которую не могут пробраться сперматозоиды в матку и в маточные трубы.

«Это неправда: если концентрация сперматозоидов нормальная и при этом они подвижны, то они без проблем через любую шеечную и влагалищную слизь проберутся в матку и в маточные трубы для того, чтобы провести оплодотворение яйцеклетки», — развенчала миф врач-гинеколог.

Генетическая несовместимость супругов

Третья составляющая мифа о бесплодии: если у мужчины и женщины имеются совпадения по генам система HLA гистосовместимости, то это может привести к проблемам с зачатием.

«Система гистосовместимости — это набор человеческих генов, который борется с чужеродными тканями, попавшими в наш организм или борется с собственными клетками, например, постоянно образующимися у нас опухолевыми клетками. Дело в том, что таким образом система гистосовместимости защищает нас от чужеродных клеток или собственных патологических клеток», — объяснила специалист.

10-15 лет назад было широко распространено мнение о том, что если в паре имеется совпадение по этим генам — системе гистосовместимости — то оно могло привести к бесплодию.

На сегодняшний день, отметила репродуктолог, доказано, что совпадения по генам системы гистосовместимости не может привести к бесплодию, это не более чем миф.

«Если в паре в течении 12 или шести месяцев беременность не наступает, то в таком случае паре нужно идти к гинекологу-репродуктологу для того, чтобы начать диагностический поиск причин бесплодия и определяться с тактикой лечения», — подытожила врач Ирина Меньшикова.

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