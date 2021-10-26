СК проверит скандальное высказывание Моргенштерна о Дне Победы

Следственный комитет проведет проверку по факту скандального высказывания рэпера Алишера Моргенштерна о бессмысленности Дня Победы. Поручение подписал глава силового ведомства Александр Бастрыкин. Сообщение появилось на сайте СК РФ.

Заявление с просьбой провести проверку в СК РФ направили представители ветеранской организации, уточнили в ведомстве. Заявители считают, что слова музыканта и шоумены оскорбляют историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны.

«В связи с обращением в Следственный комитет России представителей ветеранской организации с просьбой проверить высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы, Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Главного следственного управления по г. Москве А. А. Стрижову организовать проверку», — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В рамках проверки правоохранители установят, были ли в высказываниях шоумены нарушения законодательства, подчеркнули в СК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Моргенштерн извинился за слова о бессмысленности празднования Дня Победы. Кумир молодежи отметил, что не смог корректно сформулировать свои мысли и оправдался помутнением в голове из-за свадьбы.