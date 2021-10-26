СК проверит скандальное высказывание Моргенштерна о Дне Победы

|
Анна Павлова
2 438

Оперативники установят, есть ли в словах известного шоумена состав преступления.

Фото, видео: Instagram @morgen_shtern; СК РФ

Следственный комитет проведет проверку по факту скандального высказывания рэпера Алишера Моргенштерна о бессмысленности Дня Победы. Поручение подписал глава силового ведомства Александр Бастрыкин. Сообщение появилось на сайте СК РФ.

Заявление с просьбой провести проверку в СК РФ направили представители ветеранской организации, уточнили в ведомстве. Заявители считают, что слова музыканта и шоумены оскорбляют историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны.

«В связи с обращением в Следственный комитет России представителей ветеранской организации с просьбой проверить высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы, Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Главного следственного управления по г. Москве А. А. Стрижову организовать проверку», — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В рамках проверки правоохранители установят, были ли в высказываниях шоумены нарушения законодательства, подчеркнули в СК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Моргенштерн извинился за слова о бессмысленности празднования Дня Победы. Кумир молодежи отметил, что не смог корректно сформулировать свои мысли и оправдался помутнением в голове из-за свадьбы.

+6° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
69.55
-0.58 80.70
-1.04
Откажитесь от ожиданий! Китайский совет дня на вторник, 26 октября

Последние новости

19:52
Гузеева осадила разозливших ее «человекообразных» за ненависть к победившим COVID звездам
19:45
Авария в метро? Жителей столицы напугали странные круги на Москве-реке
19:40
Жорин о проверке СК в отношении Моргенштерна: «Явится для дачи объяснений»
19:39
Алла Пугачева проговорилась и рассекретила ласковое прозвище Галкина
19:30
Ковидные покупки: на что увеличился спрос у россиян в преддверии нерабочих дней
19:19
Почему о передаче Украине скифского золота еще рано говорить

Сейчас читают

Моргенштерн извинился за слова о бессмысленности празднования Дня Победы
Как по дате рождения выбрать профессию, которая поможет разбогатеть
Даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 25 октября по 7 ноября
Идеальная совместимость: Какие знаки зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака