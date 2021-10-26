Моргенштерн извинился за слова о бессмысленности празднования Дня Победы

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Анна Павлова
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Кумир молодежи отметил, что не смог корректно сформулировать свои мысли и оправдался помутнением в голове из-за свадьбы.

Моргенштерн извинился за слова о бессмысленности празднования Дня Победы

Фото: Instagram @morgen_shtern

Музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн извинился за свои слова о том, что не понимает зачем праздновать День Победы. Свои мысли он опубликовал в сторис Instagram. Рэпер подчеркнул, что его не так поняли и оправдался помутнением в голове из-за свадьбы.

«Хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость этого события, лишь честно признался что „не понимаю“, а фразу вырвали из контекста», — написал он.

Моргенштерн считает, что его слова «перевернули», а часть интервью, где он говорит о необходимости дополнительной помощи для ветеранов, которую стоило бы ввести в стране, вообще не вошло в итоговый монтаж видео.

«Про то, что я желаю моей стране новых побед в технологиях и освоении космоса, конечно, никто не написал. Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли. И уж тем более никого не хотел задеть или обидеть. В день свадьбы, откровенно скажу, голова работала тяжко», — подытожил певец.

Instagram @morgen_shtern

Заявление одного из самых богатых представителей российского шоу-бизнеса наделало много шума. Прокомментировал слова музыканта даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он порекомендовал кумиру поколения зумеров встретиться с ветеранами и поговорить с ними лично о значимости 9 мая.

Представитель Кремля не стал обвинять молодого музыканта в оскорблении исторической памяти, а лишь подчеркнул, что дело в банальном недостатке знаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает о выходке Моргенштерна звездный адвокат Жорин. По его мнению, рэпер в какой-то мере отражает позицию внушительной доли молодежи, не понимающей ценностей предыдущих поколений.

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