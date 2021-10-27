Пелагея и Киркоров пообещали умереть за Галустяна в день его рождения

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Оксана Тарасова
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Киркоров и Пелагея посвятили песню «Я за тебя умру» Галустяну в день рождения

Фото, видео: www.globallookpress / Павел Кашаев; Instagram @vikadmitrieva

Звезды шумно и очень музыкально отметили личный праздник юмориста — ему исполнился 41 год.

Юморист, актер и телеведущий Михаил Галустян весело отметил 41-й день рождения в компании знаменитых друзей. На вечеринку пришли исполнители Филипп Киркоров, Пелагея, актриса Анна Хилькевич и многие другие. На сцене для гостей выступала группа Artik & Asti. Известный столичный психолог Виктория Дмитриева опубликовала в Instagram видео с празднования звездных именин.

Судя по кадрам, отдыхали приглашенные от души. Киркоров и Пелагея в обнимку с главным героем вечера самозабвенно пели «Я за тебя умру» из репертуара поп-короля. Галустян танцевал подпрыгивал рядом с ними — радостный, как ребенок (именно так выглядит рядом с высоким и статным Киркоровым любой человек среднего роста, получающий от него личное и душевное поздравление).

«Это такой огонек! И все они пришли как друзья, а не как артисты, просто поздравить Мишу», — подписала видео Дмитриева.

После Пелагеи и Филиппа Киркорова микрофон взяли музыкант Кирилл Астапов и его супруга Валерия (проекты LERA & SOCRAT, кавер-группа «Против Правил»). Певец взял первые ноты «No Woman, No Cry» легендарного Боба Марли, к нему присоединились коллеги. Пораженный голосом Астапова Киркоров не сдержал эмоций и охарактеризовал талант одним словом, которое цензура 5-tv.ru не допускает к публикации. Зал разразился хохотом.

Под всеобщие аплодисменты Галустян объявил выход на сцену Artik & Asti. Судя по жарким танцам и тому, как дружно подпевали гости, именинник точно знал, как они любят этот дуэт.

Михаил Галустян начал карьеру в шоу-бизнесе с КВН — в составе команды родного города Сочи. «Утомленные солнцем» стали чемпионами Высшей лиги 2003 года, трижды завоевали Летний кубок КВН. Позже на экраны страны вышел скетчком «Наша Russia» с его участием, за которым последовало множество популярных проектов. Сейчас зрители смотрят новое шоу «Звезды в Африке», которое юморист ведет вместе с Ольгой Бузовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Михаилу Галустяну «немножечко жаль» партнершу Ольгу Бузову.

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