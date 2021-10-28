Судья из программы «Суд присяжных» умер от последствий коронавируса

От последствий коронавируса в Москве умер адвокат и телеведущий Валерий Степанов. Трагическую новость на своей странице в Facebook сообщил заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.

«Последние слова были вчера. „Побеждаю Ковид!“. Понимаете? Не „болею“, а „побеждаю“», — написал юрист.

Facebook @markaryan.ru

Он добавил, что все коллеги Степанова беспрекословно ему поверили и уверены, что так и произошло, и он «просто не проснулся в нашем мире сегодня утром…»

Валерию Степанову было 66 лет. Популярность среди пользователей сети он также снискал, став мемом «Полностью оправдан».