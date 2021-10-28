«Мы не знаем, будем ли живы»: Пригожин опасается отмены новогодних корпоративов
Иосиф Пригожин опасается отмены новогодних корпоративов
Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov
Артисты сомневаются, стоит ли им начинать тратить деньги, полученные за будущие корпоративы.
Пока врачи в красных зонах усиленно борются за каждую жизнь больного коронавирусом, артисты гадают, состоятся ли их уже запланированные выступления в новогоднюю ночь. Ведь это самое жаркое время для звезд и за корпоративы они уже получили деньги. И можно ли их начать тратить. Иосиф Пригожин опасается не столько за наличие работы на Новый год, как за здоровье, заявляя, что не знает, будет ли он вообще жив. О настрое других звезд на грядущий праздник выяснила Teleprogramma.pro.
«У нас должны были быть корпоративы в начале ноября. Но их не будет, локдаун. Люди умирают. Мне кажется, что сейчас не стоит думать про корпоративы. Порой мероприятие день в день отменяется. Мы в условиях пандемии не знаем — будем ли мы живы, не то, что будут ли корпоративы», — рассказал Пригожин.
Он с женой Валерией взятые деньги за будущие корпоративы получил, но тратить пока не выступит не собирается. Вдруг придется возвращать.
У экс-солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой настрой тоже не позитивный. Она не строит планов даже на ближайшие две недели, не то, что на новогоднюю ночь.
«Пока не могу ничего сказать про корпоративы. Ничего не понятно. Я не знаю, что будет в ближайшие 2 недели, не то, что в декабре», - отметила она.
У Татьяны Булановой, как и Иосифа Пригожина, уже заполняются новогодние даты, но певица даже и не представляет, как в этом году из-за многочисленных ограничений будут выглядеть их выступления.
«В традиционном варианте или как-то иначе. Не понятно ничего из-за коронавируса. Если ограничений не введут, то будем выступать. Спрос в этом году есть, он такой же, как всегда, но все зависит от запретов», — отметила певица.
Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, как и коллеги, не знает, получится ли у него заработать в новогоднюю ночь, но тем не менее строит рабочие планы и верит в их осуществление.
«Мы обычно с ребятами выбираем сами, где будем выступать в Новый год. В том году были в Дубае. Возможно, в этом отправимся туда же», — поделился исполнитель.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, кто из российских звезд больше всех получает за выступления.
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