«Мы не знаем, будем ли живы»: Пригожин опасается отмены новогодних корпоративов

Артисты сомневаются, стоит ли им начинать тратить деньги, полученные за будущие корпоративы.

Пока врачи в красных зонах усиленно борются за каждую жизнь больного коронавирусом, артисты гадают, состоятся ли их уже запланированные выступления в новогоднюю ночь. Ведь это самое жаркое время для звезд и за корпоративы они уже получили деньги. И можно ли их начать тратить. Иосиф Пригожин опасается не столько за наличие работы на Новый год, как за здоровье, заявляя, что не знает, будет ли он вообще жив. О настрое других звезд на грядущий праздник выяснила Teleprogramma.pro.

«У нас должны были быть корпоративы в начале ноября. Но их не будет, локдаун. Люди умирают. Мне кажется, что сейчас не стоит думать про корпоративы. Порой мероприятие день в день отменяется. Мы в условиях пандемии не знаем — будем ли мы живы, не то, что будут ли корпоративы», — рассказал Пригожин.

Он с женой Валерией взятые деньги за будущие корпоративы получил, но тратить пока не выступит не собирается. Вдруг придется возвращать.

У экс-солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой настрой тоже не позитивный. Она не строит планов даже на ближайшие две недели, не то, что на новогоднюю ночь.

www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

«Пока не могу ничего сказать про корпоративы. Ничего не понятно. Я не знаю, что будет в ближайшие 2 недели, не то, что в декабре», - отметила она.

У Татьяны Булановой, как и Иосифа Пригожина, уже заполняются новогодние даты, но певица даже и не представляет, как в этом году из-за многочисленных ограничений будут выглядеть их выступления.

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«В традиционном варианте или как-то иначе. Не понятно ничего из-за коронавируса. Если ограничений не введут, то будем выступать. Спрос в этом году есть, он такой же, как всегда, но все зависит от запретов», — отметила певица.

Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, как и коллеги, не знает, получится ли у него заработать в новогоднюю ночь, но тем не менее строит рабочие планы и верит в их осуществление.

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«Мы обычно с ребятами выбираем сами, где будем выступать в Новый год. В том году были в Дубае. Возможно, в этом отправимся туда же», — поделился исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, кто из российских звезд больше всех получает за выступления.