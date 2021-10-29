Тарасов «обиделся» на отписавшуюся от него Костенко и раздумал ехать на роды
Тарасов готов поехать на роды Костенко после того, как она вернет фамилию и подпишется на него
Фото, видео: Instagram @tarasov23
Два дня назад супруга спортсмена отписалась от него в соцсети и убрала его фамилию со своей страницы.
Дмитрий Тарасов раздумывает, ехать ли в роддом к беременной супруге Анастасии Костенко, которая через несколько часов должна родить их ребенка. Об этом экс-лидер «Локомотива» рассказал подписчикам, которые переживают ссору супругов, произошедшую два дня назад.
«В связи с последними событиями, которые у нас произошли, пока Настя на меня не подпишется и не вернет фамилию, я подумаю (приезжать ли на роды - Примю ред.)», — ответил Тарасов на вопрос подписчиков в сторис Instagram.
В другом ролике спортсмен появился с младшей дочерью и заявил о том, что мама их бросила.
«Мама от нас ушла, оставила меня с малышами. Мы справимся, обязательно справимся», — сказал Тарасов девочке.
При этом по интонации и выражению лица спортсмена не заметно, что он шутит. Впрочем, поклонники пары восприняли его слова именно как сарказм.
Ранее беременная жена Тарасова спровоцировала слухи о серьезной ссоре в семье. В соцсети Костенко пожаловалась на одиночество накануне родов. При этом она убрала со своей страницы в Instagram фамилию мужа и отписалась от него. Поклонники сразу забили тревогу и заподозрили неладное в семье.
Как сообщал 5-tv.ru, супруга Дмитрия Тарасова опровергла домыслы о разладе в их семье. Костенко назвала Интернет «большой помойкой» и посоветовала подписчикам доверять только проверенным источникам информации.
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