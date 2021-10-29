Украинские военные отказались умирать за «понты» Зеленского

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Украинские военные обратились к Зеленскому: «Ваши понты не стоят жизней»

Фото, видео: ТАСС / ZURAB KURTSIKIDZE, 5-tv.ru

Солдаты заявили, что не хотят воевать на Донбассе, и записали видеообращение.

Украинские военные заявили, что не хотят воевать на Донбассе. Видеообращение солдаты записали после отступления из села Старомарьевка, где оказались в окружении. Они пожаловались, что так и не получили необходимое подкрепление.

«Мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать поддержку, но она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда уходить. Зеленский, не сочтите нас предателями, но ваши понты не стоят наших жизней», — заявили военные.

Между тем США призывает своих союзников снять все ограничения на продажу летального оружия Украине. Сами штаты поставят Киеву свои протвотанковые комплексы, и требуют последовать примеру европейские страны.

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