Украинские военные отказались умирать за «понты» Зеленского
Украинские военные обратились к Зеленскому: «Ваши понты не стоят жизней»
Фото, видео: ТАСС / ZURAB KURTSIKIDZE, 5-tv.ru
Солдаты заявили, что не хотят воевать на Донбассе, и записали видеообращение.
Украинские военные заявили, что не хотят воевать на Донбассе. Видеообращение солдаты записали после отступления из села Старомарьевка, где оказались в окружении. Они пожаловались, что так и не получили необходимое подкрепление.
«Мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать поддержку, но она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда уходить. Зеленский, не сочтите нас предателями, но ваши понты не стоят наших жизней», — заявили военные.
Между тем США призывает своих союзников снять все ограничения на продажу летального оружия Украине. Сами штаты поставят Киеву свои протвотанковые комплексы, и требуют последовать примеру европейские страны.
Читайте также
76%
0.71 82.29
0.45
Нашли ошибку?