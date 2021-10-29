Экс-супруг Долиной пожаловался на кривую фигуру звезды после пластики

Виктор Митязов раскрыл, что Долина долго занималась похуданием — но не может вспоминать об ее пластических операциях без содрогания.

Бывший муж и продюсер Ларисы Долиной Виктор Митязов рассказал, как изменилась фигура певицы в результате пластических операций — в интервью KP.RU он вспомнил, как «настрадалась» звезда.

Долина начала резко меняться еще в конце девяностых и привлекла к себе внимание, резко потеряв в весе. Но причиной тому — не только ее знаменитая «кефирная диета», которую хвалила даже Алла Пугачева, но и многочисленные хирургические вмешательства.

Митязов с содроганием вспоминает последствия липосакций, которые делала его бывшая жена — и отмечает, что они все равно не так действенны, как обычная диета. Кроме того, сброшенный ненатуральным методом вес все равно возвращается.

«Страдания просто страшные. Боли сильные, синяки. Выпадение на несколько недель из рабочего графика. Самое сложное начинается после операции, когда ты лежишь и мучаешься, потому что не можешь ни встать, ни повернуться — все причиняет боль», — объяснил продюсер.

Он рассказал, что навещал певицу после липосакции в клинике Санкт-Петербурга — и не мог спокойно смотреть на ее мучения. Долина очень страдала — и это было заметно.

«Страдала очень. Плакала. Встать первое время вообще невозможно. А лежать на спине уже тоже нет терпения и мочи. На живот повернуться нельзя. А лежать-то не один день, не два. Неделю, а то и две она точно пробыла в клинике», — рассказал Митязов.

В какой-то момент Долина даже стала «несимметричной» в результате этих операций — из-за технологии липосакции жир откачивают неравномерно, и спрогнозировать последствия невозможно.

Вспомнил Митязов и о других пластических операциях, которые делала звезда — подтяжки лица и груди.

«С подбородка убирали кожу, натягивали за уши, когда шов за ухом, чтобы не видно. Я ей говорил, что не надо больше этой пластики — одни муки. Вмешательство в организм все равно необоснованное. Нужно что-то делать с головой прежде всего. И откачивать жир, только если критический вес, угроза здоровью», — уверен продюсер.

Но сейчас 66-летняя Долина борется с лишним весом исключительно натуральными методами — врачи-эндокринологи составили для нее специальную диету, меню которой составлено индивидуально для певицы. А главным условием этой диеты является отказ от пищи уже после 15:00. Но Митязов, продолжающий следить за успехами своей бывшей жены даже несмотря на расставание, рад, что звезда предпочла диеты пластике — и искренне считает, что сейчас Долина выглядит отлично.

«Рад, что сейчас она смогла резко похудеть не в результате пластических операций, которых за свою жизнь сделала немало, а благодаря силе воли и диете. <…>Некоторые врачи считают, что длительные перерывы в еде вредны, но, скажу вам, это менее опасно, чем пластические операции. <…> Даже и не думал, что она может принять такие формы», — удивляется Митязов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-5 правил здорового питания от врача-диетолога Натальи Пугачевой.