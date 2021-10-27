Заповеди диетолога: ТОП-5 правил здорового питания

Секрет здорового питания кроется в комплексе четких правил выбора и потребления разных видов продуктов. Об этом рассказала KP.RU врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева. Специалист подготовила пять заповедей, которые нужно взять на вооружение каждому.

Еда должна быть разнообразной

Нет однозначно полезной и однозначно вредной еды. Каждый вид продуктов по-своему ценен и может быть вреден в случае чрезмерного потребления. Поэтому нельзя ограничиваться одной группой продуктов и одним-двумя сортами в этой группе, подчеркивает диетолог. Человек должен потреблять все виды круп, овощей, фруктов, бобовых, ягод, орехов, семечек, мяса и рыбы. Разумеется, с поправкой на собственные хронические заболевания, такие как язвенная болезнь или аллергия. Даже высококалорийные продукты, например, орехи, мясо или жирная рыба, нужны организму, хотя бы в небольших количествах.

Выбирайте простые продукты

Чем меньше в продукте составных частей, тем лучше. Он должен быть максимально цельным, без лишних примесей. А разнообразие вкусов должно достигаться за счет смешения таких продуктов.

«Если это соус, то выбрать надо тот, в котором минимум ингредиентов. В кетчупе может быть и десять, и пятнадцать ингредиентов. И не совсем понятно, где там помидоры. А есть томатная паста, которая сделана из помидоров, иногда и соль не добавлена», — привела пример врач.

Максимум пищевых волокон

Нельзя питаться одним мясом, яйцами, молочными продуктами и избегать злаков, бобовых, овощей и фруктов. Это ведет к дефициту клетчатки и отрицательно влияет на здоровье микробиоты кишечника. Как следствие — влияет на иммунитет, настроение, репродуктивную функцию, способность усваивать витамины.

«В качестве еды нашим сожителям в кишечнике нужны пищевые волокна. Мы должны заботиться о том, чтобы наши внутренние соседи тоже радовались жизни», — добавила Пугачева.

Учитывайте количество масла и холестерина

Не стоит выбирать обезжиренные продукты — так вы теряете ряд жирорастворимых витаминов. Но продукты не должны быть и сильно жирными, такими как 20-25-процентная сметана. В магазине стоит выбирать сметану жирностью 10-15%.

«Субпродукты, сало, яйца, сыры — все с высоким содержанием холестерина. Их нельзя включать в рацион без ограничений. В небольшом количестве они принесут пользу. Кусочек сала два раза в месяц — на пользу. А каждое утро два бутерброда с салом или вечером картошка на сале — это неправильно», — сказала специалист.

Не забывайте о специях и напитках

В специях и напитках, таких как чай, кофе и какао, содержится много полифенольных соединений с антиоксидантными свойствами. Красный и черный перец, куркума, имбирь, пряные травы — должны быть включены в рацион, с оговоркой на сопутствующие заболевания.

«Не забывайте, что такие микрополезности повышают как разнообразие, так и нашу устойчивость. Если вы готовите пищу, разнообразите ее вкус не поваренной солью, а добавляя ту же куркуму, перец в умеренных количествах, пользы будет больше», — посоветовала диетолог.

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