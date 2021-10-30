Петербуржцы осудили модель за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора

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Анна Павлова
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Обеспокоенные горожане потребовали привлечь женщину за оскорбление чувств верующих.

Петербуржцы осудили модель за фото в стрингах на фоне Исаакиевского собора

Фото: Instagram @vftdy

Жители Петербурга ополчились на местную модель Ирину Волкову, которая сфотографировалась в трусах у Исаакиевского собора. На снимке она позирует спиной, почти полностью оголив ягодицы. Петербуржцы потребовали наказать женщину за оскорбление чувств верующих.

Социальные сети модели атаковали хейтеры. После этого девушке пришлось закрыть свои аккаунты. Ненавистникам она написала сообщение, в котором «пригрозила» своим ведьминским происхождением.

«Я очень злюсь на людей за то, что они такие мерзкие. Мне стыдно за них. Вы же понимаете, что все, что вы мне желаете, эта и будет ваша учесть. Я же ведьма. Не пишите мне гадости, это не выгодно вам, — обратилась модель к хейтерам», — написала она.

Instagram @vftdy

Публикации в социальных сетях Волковой тщательно изучил сайт KP.RU. Оказалось, девушка зарабатывает на откровенных публикациях. У нее тысячи подписчиков в Instagram и платный бот в Telegram, где она публикует фото и видео интимного содержания.

У Ирины есть сын. Мальчик школьного возраста, кажется, ладит с матерью: в ее соцсетях много совместных фото, на которых мать и ребенок выглядят счастливыми.

Недавно похожая история произошла в Москве, но у той был печальный конец. Блогер Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова сделали скандальный снимок на фоне храма Василия Блаженного — Бобиев с девушкой в полицейской куртке имитировали оральный секс. Оба участника скандального фотосета получили по десять лет колонии общего режима.

Как ранее писал 5-tv.ru, повесивший свой портрет в Эрмитаже блогер раскаялся

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