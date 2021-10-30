Директор «Ленкома» раскрыл размеры гонораров «бедствующей» Поргиной

72-летняя вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег из-за «ковидного» кризиса. Ей не поверили.

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова — актриса Людмила Поргина — не такая бедная, какой хочет казаться окружающим. Актриса в месяц зарабатывает столько, что любой россиянин позавидует! С таким заявлением выступил директор «Ленкома» Марк Варшавер.

В одном из последних интервью 72-летняя Людмила Андреевна сообщила, что из-за «ковидного» кризиса «едва сводит концы с концами». Звезда жаловалась на «ужасающие» налоги, на большие траты из-за прирученных домашних животных, «которых надо ежедневно кормить». Варшавер же считает, что это все напускное.

«Ей выплачивают 55 тысяч рублей ежемесячно у нас в театре (она не выходит на сцену). А до этого вообще получала 100 тысяч! Плюс пенсия у нее. 100 тысяч рублей в месяц точно выходит. Она еще и у (Андрея — Прим.ред.) Малахова в первых рядах. Поучает людей жить. Как же это некрасиво!» — осудил прибедняющуюся Поргину директор «Ленкома».

Он заметил, что все вокруг стараются угодить пожилой вдове Караченцова. Она же «в благодарность» позволяет себе откровенное хамство. Марк Варшавер заявил, что устал от постоянных колкостей в свой адрес и всерьез вознамерился подать в суд на актрису, передает Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Людмила Поргина ради собственной выгоды водила тяжелобольного Николая Караченцова по телешоу.