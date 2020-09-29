Исповедалась: Поргина признала, что водила больного Караченцова по шоу из-за денег

У вдовы народного артиста РСФСР Николая Караченцова — актрисы Людмилы Поргиной, как и у каждого человека, есть скелеты в шкафу. Но рано или поздно приходит время о них рассказать. Особенно, когда нет сил терпеть душевную боль и хочется покаяться.

Так, в одном из последних интервью звезда честно рассказала, как за деньги водила обессиленного супруга по известным ток-шоу. К слову, обсуждались на них почти всегда одни и те же вещи: бесконечные «любовницы» Караченцова и его предполагаемые внебрачные дети.

«Крови мне на ток-шоу попили много! Когда Коля был жив, было легко с этим справляться. Он все понимал и, когда появлялась очередная дама, говорил: „Безобразие! Хочешь, я пойду и скажу, что ничего между нами не было?“. На одно такое шоу я его привела. Но когда у Коли не осталось сил, я перестала его трогать и тревожить», — цитирует Поргину «Собеседник.ru».

ТАСС / Щербак Александр

По сей день вдова артиста продолжает участвовать в подобных мероприятиях. Однако не без сожаления констатирует: раньше платили больше. По ее словам, все из-за пандемии коронавируса, в результате которой финансирование телеканалов урезали.

Правда, сегодня Людмила Андреева не столько заинтересована в деньгах, сколько нуждается в простом человеческом общении.

«Я прихожу общаться, вспомнить какие-то моменты. Ток-шоу должны существовать, но только семейные проблемы — кто и с кем спит, кто от кого родил — не должны обсуждаться.<…> Когда занималась Колей, была оторвана от жизни. А сейчас у меня есть время. И я иду на ток-шоу, чтобы поговорить, успеть сказать хорошие слова тем людям, которые действительно этого заслуживают», — подытожила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Людмила Поргина впервые раскаялась в том, что когда-то села пьяная за руль и учинила ДТП, в котором чудом выжил ее супруг — Николай Караченцов.