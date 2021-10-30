Стала известна причина смерти диктора Центрального телевидения Игоря Кириллова
| Светлана Шевченко Общество Эксклюзив 1 042
Легендарного ведущего программы «Время» не стало на 90-м году жизни.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Причиной смерти легендарного диктора Игоря Кириллова стал тромбоз. Сердце народного артиста СССР остановилось сегодня утром в столичной больнице.
Известно, что у него был тромбоз нижних конечностей. Последнее обострение было в сентябре этого года. Кириллов отказался ехать в больницу и три дня лечился дома.
Госпитализировали телеведущего уже в октябре. Он сам приехал в больницу.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Игоря Кириллова не стало на 90-м году жизни.
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