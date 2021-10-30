Стала известна причина смерти диктора Центрального телевидения Игоря Кириллова

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 042

Легендарного ведущего программы «Время» не стало на 90-м году жизни.

Стала известна причина смерти диктора Центрального телевидения Игоря Кириллова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Причиной смерти легендарного диктора Игоря Кириллова стал тромбоз. Сердце народного артиста СССР остановилось сегодня утром в столичной больнице.

Известно, что у него был тромбоз нижних конечностей. Последнее обострение было в сентябре этого года. Кириллов отказался ехать в больницу и три дня лечился дома.

Госпитализировали телеведущего уже в октябре. Он сам приехал в больницу.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Игоря Кириллова не стало на 90-м году жизни.

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