Внимание на себя! Китайский совет дня на понедельник, 1 ноября

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Татьяна Бендзь
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Первый понедельник нового месяца будет не самым простым днем. Однако от него можно получить много пользы, если правильно оседлать энергии дня.

Внимание на себя! Китайский совет дня на понедельник, 1 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 1 ноября.

Понедельник обещает быть… понедельником. Энергии дня принесут много забот, беготни, хозяйственных дел. Будет много дискуссией, не всегда приятных и гармоничных.

Чтобы сгладить противоречия дня, направьте внимание внутрь себя. Понаблюдайте за собой, за своими реакциями, ответьте на вопросы: что доставляет вам удовлетворение, а что приносит раздражение. Позиция наблюдателя хорошо остужает эмоции и включает разум.

Понедельник также хорош для долгосрочного планирования. Энергии дня помогут нарисовать карту мечты, расписать цели и продумать планы.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Внимание на себя! Китайский совет дня на понедельник, 1 ноября

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