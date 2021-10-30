Долой работу и важные дела! Китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Не зря эту неделю официально объявили в России нерабочей, видимо кто-то в Кремле имеет своего консультанта бацзы. Энергии недели таковы, что пять дней из семи рекомендуется провести в отдыхе и созерцании природы. Слишком насыщено пространство месяца Собаки тяжелыми и неблагоприятными энергиями.

В воскресенье на смену Земляной Собаке приходит Земляная Свинья и начинается китайская Зима. Месяц Свиньи добавит движения, коммуникации, даст больше делового маневра, но при этом у многих обострит страхи и панику. Усилится желание власть имущих контролировать население, а у самого населения появится желание куда-нибудь от этого контроля сбежать.

Понедельник, 01 ноября. Инь Вода и Бык

Понедельник навалится большим количеством забот и разговоров. Энергии дня преимущественно земные и это наложит свой отпечаток на весь день. Земля будет стараться создать берега, направить в русло Воду дня. И не всегда Воде такая стратегия будет приятна.

Можно ожидать большого количества народнохозяйственных дел, семейных дискуссий о бытовых проблемах, разногласий по вопросам засолки капусты и степени прожарки стейка.

Чтобы сгладить противоречия, хорошо бы в понедельник заняться планированием своей жизни. Устройтесь подобнее и сформулируйте свои планы на ближайшее время и, если пойдет, чуть более отдаленное будущее. Расслабьтесь и разрешите воде ваших планов и мечтаний заполнить собою вашу грядущую жизнь.

Для людей Огня, имеющих в карте Козу, и для людей Дерева понедельник приготовил открытие Сокровищницы, клада, который может выражаться в получении материального прибытка. Весьма вероятно, что дадут премию, получите наследство или хороший гонорар.

Для всех остальных наличие Сокровищницы в карте дня означает вероятность совершения удачных сделок с недвижимостью.

День не очень благоприятен для людей с Козой в карте. Им в понедельник будет трудновато добиться своего.

Вторник 02 ноября. Ян Дерево и Тигр

Энергии янского Дерева несколько ослабят энергии Земли, правящие в этом месяце. Тем, кто чувствует в октябре большое напряжение, станет чуть легче. Мысли и дела приобретут конструктивное русло, появится желание изменить обстоятельства свой жизни.

Много внимания во вторник потребуют дети, не отказывайте им, настройтесь на детскую волну, попробуйте понять, что происходит в голове и душе маленького человека.

Благоприятно во вторник устроить большую прогулку в лесу или в парке, подышать свежим воздухом, побыть среди природы. Если нет возможности отправиться в парк — просто походите пешком, откажитесь хоть ненадолго от транспорта, дайте своему телу почувствовать землю под ногами.

Не стоит во вторник ходить по врачам и посещать родственников в больницах. Энергии дня трактуются как «дни болезни» и не способствуют медицинским процедурам. Конечно, это ни в коем случае не относится к случаям, когда требуется экстренная медицинская помощь.

Не очень благоприятным день будет для людей с Обезьяной в карте. Им могут грозить травмы и неприятности на дороге. Особенно внимательными стоит быть людям с Обезьяной в столпе дня или года.

Среда, 03 ноября, Инь дерево и Кролик

Среда продолжает череду дней Дерева, но будет более мягкой по проявлениям, нежели вторник. Вместе с тем энергии дня совсем не способствуют какой-либо активности. Есть основания предполагать, что большинство действий, которые вы будете совершать в среду, уйдут в песок и будут просто потерей времени.

Среда настраивает на мягкую рутину, спокойное, размеренное существование в предлагаемых обстоятельствах. Хорошо возиться с детьми и животными, читать, писать толстые романы и печь тыквенные пироги.

Так же, как и вторник, в среду не стоит посещать врачей и больниц. Имеет смысл избегать активных перемещений в пространстве, а всем видам транспорта предпочитать пешую ходьбу.

День будет особенно неуютным для людей, у которых в карте бацзы имеется Петух.

Четверг, 04 ноября, Ян Огонь и Дракон

Четверг принесет энергию янского огня и Дракона — земного знака, скрывающего в своем чреве запасы Воды. Вода эта выплеснется наружу от столкновения со знаком месяца — Собакой.

В результате день будет благоприятным только для разного рода общения и налаживания взаимоотношений. Все остальное важное на четверг лучше не планировать, поскольку дни столкновения в бацзы трактуются как «дни разрушения». Весьма вероятны нарушения планов, отказы, потери денег и документов.

Что касается вопросов межличностного общения, то в четверг сойдутся сразу две благородных звезды, способствующие личным делам. Смело планируйте на этот день свидания, встречи, разговоры по душам и выяснения отношений. Энергии дня помогут вам разрешить самые сложные конфликты самым экологичным способом.

Столкновение Дракона с Собакой даст также хорошую возможность для получения прибыли людям стихии Воды. Остальным знакам может повезти в сделках с недвижимостью.

День покажется довольно нервным и для Собак, и для Драконов. Вам вот точно не стоит планировать на четверг важных дел.

Пятница, 05 ноября октября, Инь Огонь и Змея

Пятница добавит иньского Огня в энергетический расклад месяца. У многих улучшится настроение, будущее покажется более симпатичным, в делах домашних и рабочих появится просвет.

Вместе с тем энергии Огня будут не настолько сильны, чтобы кардинально поменять тяжелый расклад месяца Собаки. Земля может даже усилиться. Именно поэтому специалисты по бацзы рекомендуют не напрягаться в такие дни и продолжить с кайфом отдыхать.

Хорошо в пятницу сходить в кино или послушать хороший вокал, заняться дыхательными практиками, йогой. Не стоит рисковать и отправляться в экстремальные путешествия. Также стоит отложить на потом занятия скалолазанием, мотогонками и другими опасными видами спорта.

День будет ощущаться нестабильным людьми со Свиньей в карте. У них может все валиться из рук. Будьте внимательны и аккуратны особенно при обращении с огнем и режущими предметами.

Суббота, 06 ноября, Ян Земля и Лошадь

Суббота ожидается довольно благоприятной. Энергии янской Земли и янского Огня благоприятны для многих занятий. Хорошо в субботу устраивать вечеринки и презентации, начинать лечение, переезжать.

День пройдет под знаком благородной звезды «Небесное счастье», которая помогает налаживать взаимоотношения. Суббота в этом ключе — прекрасный день для романтического свидания, знакомства с родственниками будущего супруга/супруги.

Вместе с тем, поскольку суббота — последний день месяца Собаки, энергия его будет довольно слабой, поэтому не стоит возлагать на этот день больших ожиданий. Тем более не стоит в такой день подписывать судьбоносные контракты и делать ставку на долгосрочное партнерство.

День не очень удачен для людей знака Крыса.

Воскресенье, 07 ноября, Инь Земля и Коза

Пятый день этой недели, когда бацзы настоятельно рекомендует только отдых. Судите сами.

Во-первых, воскресенье — день смены сезона. Примерно в обед Свинья (знак Воды) сменяет Собаку (знак Земли), а день смены сезона всегда считается неустойчивым в энергетическом плане.

Во-вторых, в воскресенье вновь выстроится тройка «земного наказания». Это значит, что энергии Земли будут сильно давить и вызывать подавленность, депрессивные настроения, повышенную обидчивость и капризность.

В-третьих, Коза — энергия дня приходит в столкновение с Быком — энергией года. Это усилит ощущение давления и неопределенности. Могут существенно нарушаться планы, теряться время, деньги и терпение. В такие дни не рекомендуют начинать путешествия, проводить свадьбу.

Единственный положительный маркер дня — вероятность совершения удачных сделок недвижимостью. Пусть все получится!

Козы и Быки будут ощущать себя в воскресенье не лучшим образом. Им точно стоит разрешить себе тотальный и бескомпромиссный отдых.

Хорошего всем бацзы!