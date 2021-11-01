Обряд Меркель и ненависть к Байдену: чем запомнится саммит G20 в Риме

Владимир Путин не приехал на встречу представителей стран «Большой двадцатки» по климату, однако дал заседающим дельный совет.

Байден стал врагом итальянских экологов. На исторический саммит «Большой двадцатки» (G20) в Риме он приехал с кортежем из нескольких десятков мощных машин.

По иронии, саммит как раз был посвящен проблемам климата. В частности, снижению вредных выбросов. Президент России в Рим не приехал, но дал участникам форума дельный совет по видеосвязи. Обозреватель МИЦ «Известия» Виктор Синеок расскажет какой.

Мероприятия «Большой двадцатки» президент США покидает с довольным видом и какой-то папкой в руках. Вот мы видим, как вниз спускается Байден. И его охрана прогоняет нас, чтобы мы не мешали ему. Американский президент еще не знает, что внизу его ждут вопросы.

Это можно считать первым интервью Байдена российской прессе. По крайней мере, президент США наш вопрос точно услышал. По внимательному взгляду было понятно. Вот только ответ за него дала охрана.

Это, можно сказать, была американская «мягкая сила». В этих обстоятельствах могли и сильнее толкнуть. Тем более, что за президентом военный помощник нес ту самую кожаную сумку с красной кнопкой внутри, которую в Белом доме называют «ядерный футбол».

Но о конфликтах в этот день саммита не говорили. Только климат и общие шаги к его улучшению. Владимир Путин в своем выступлении об этом напомнил»

«В России хорошими темпами развивается низкоуглеродная энергетика. Сегодня доля энергии от практически без углеродных источников, а это, как мы знаем, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные и солнечные электростанции превышает 40%. А с учетом природного газа — самого низкого углеродного топлива среди углеводородов — это доля составляет 80%. Это один из лучших показателей в мире», — сказал российский лидер.

У России здесь одни из самых лучших результатов. Последние 20 лет наша экономика снижает углеродную интенсивность на 3% в год. Углеродной нейтральности страна собирается достигнуть не позже 2060 года.

Другие страны говорили много слов. Но не показывали делом. Жителей Рима возмутил бесконечный кортеж президента США, который парализовал движение в городе. Всего насчитали не меньше 100 автомобилей. Все это далеко не электромобили. В столице Италии оставили стойкий углеродный след. А по городу главы государств ездили много. Особенно жены президентов. Мы встретили мадам Макрон, она возвращалась в отель после шопинга.

У глав государств была своя программа. На второй день они ездили к фонтану Треви. Правда, перед этим пришлось немного побороться с природой — римская чайка поймала голубя и не хотела добычу оставлять.

Лидеры икнули монетки через левое плечо. Ангела Меркель помочила руку в голубой воде. Видимо, чтобы вернутся сюда наверняка — уже туристкой. Выглядели гости саммита не очень дружно. Страны разрывают противоречия. Российский президент призвал их сплотиться.

«При реализации климатических и природоохранных инициатив „Двадцатке“ важно быть лидером в формировании единых, подчеркну, справедливых и, что очень важно, прозрачных правил климатического регулирования. Эти правила должны основываться на взаимно признанных моделях учета и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов», — отметил Владимир Путин.

Итальянцы оказались радушными хозяевами. Для организации сделали все, что могли. Организовали общие сессии, десятки двусторонних встреч.

Параллельно с саммитом президентов в Риме проходят еще и переговоры министров иностранных дел. Вот глава российского МИД проводит встречу с коллегой из Китая. Но далеко не все встречи на полях прошли удачно. Китайскую делегацию представлял глава МИД страны. На переговорах с американцем Блинкеном даже руки ему не подал.

Об отношениях между странами Ван И потом рассказал нам в интервью, в том числе и очень убедительными жестами.

«У России и Китая очень хорошие отношения! Мы всеобъемлющие стратегические партнеры. Мы играем важную роль как две основные страны мира», — сказал господин Ван И.

Россия и Китай могут служить для других примером. Остальные страны «Двадцатки» все больше разобщаются между собой. Великобритания и Франция на саммите поспорили о рыбе в Ла-Манше. Кидаются угрозами. Тех же французов недавно «подвинули» американцы с военным контрактом. Осадок после встреч остался у многих. Но итоговую декларацию приняли. Ну хоть в том, что за общей планетой надо ухаживать, у «Двадцатки» не вызывает разногласий.