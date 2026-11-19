Путин пока не решил, ехать ли на саммит G20 в США

Президент России Владимир Путин вновь получил приглашение от президента США Дональда Трампа на встречу лидеров «Большой двадцатки». Президент России Владимир Путин сообщил об этом во время пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с главой Белого дома и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

«Да, мы говорили об этом и я очень благодарен президенту Трампу за это приглашение, он к этому еще раз вернулся и на наших двусторонних контактах, и на самой двусторонней встрече, и после окончания трехсторонних переговоров. Я должен исходить прежде всего из того, что в стране происходит», — заявил Путин.

При этом президент России подчеркнул, что Москва в любом случае направит на мероприятие представительную делегацию. По его словам, при планировании зарубежных визитов необходимо учитывать внутреннюю ситуацию в стране.

Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря 2026 года в Майами, штат Флорида. Ранее Дональд Трамп публично выражал желание видеть российского лидера на мероприятии, а США направили Владимиру Путину официальное приглашение.

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