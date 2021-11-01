Бывшая помощница отдала Пугачевой подаренные вещи: «Почистила и вернула»

Людмила Дороднова рассказала, что за время работы у Примадонны получила от нее немало эксклюзивных предметов гардероба, но поносить их так и не пришлось.

Бывшая помощница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала, что вернула ей подаренную одежду. Как отметила экс-домработница, за годы верной службы она получила от Примадонны много разной одежды, которая звезде была уже не нужна — некоторые предметы гардероба по-настоящему эксклюзивные, созданные известными кутюрье.

По словам Дородновой, из-за ухода от Пугачевой (после развода певицы с Филиппом Киркоровым, женщина пошла работать к нему) общение с бывшей начальницей со временем стало нечастым — только по важным поводам. В последний раз Дороднова говорила с Примадонной по телефону, когда историк моды Александр Васильев собирал ее вещи для музея.

«В музей отдала концертные вещи Аллы. Пиджачок, который делал Слава Зайцев. Алла мне его дарила. Говорила, что, может, я надену, но я не надела. Почистила и вернула. Полно вещей и Кристины Орбакайте, и Филиппа Киркорова у меня», — сказала Дороднова в эфире НТВ.

Как отметила бывшая помощница, Алла Борисовна может поздравить ее с Новым годом, а может и не позвонить в праздничный день. Тем не менее, уверена женщина, если ей что-то будет нужно от звезды, она непременно и без страха быть отвергнутой наберет номер. Ведь их связывают не только годы рабочих отношений — Людмила Дороднова принимала активное участие в воспитании старшей дочери Пугачевой Кристины Орбакайте, та буквально выросла на ее глазах и в ее заботе.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, экс-сотрудница Аллы Пугачевой рассказала, как она ведет себя в быту и даже намекнула на экстрасенсорные способности артистки.