Домработница Пугачевой рассказала, как она ведет себя в быту: «Обожает селедочку»

Людмила Дороднова трудилась в домах звезд не один десяток лет. Она не верит в слухи о том, что Примадонна разрушила карьеру многим российским музыкантам.

Бывшая домработница Аллы Пугачевой рассказала, как артистка ведет себя в быту, какую кухню предпочитает, а также выразила свое мнение относительно распространенных слухов о нанимателе. Людмила Дороднова, которую в шоу-бизнесе многие знают и называют ласково Люсей, служила Примадонне с 1979-го по 2005 годы. После развода певицы с Филиппом Киркоровым она перешла работать к исполнителю.

По словам Дородновой, для Пугачевой она была как мама и подруга, в доме звезды женщина чувствовала себя хозяйкой, а не служанкой. Она помогала Примадонне в воспитании дочери Кристины Орбакайте, потом нянчила ее внуков, ухаживала за сценическим гардеробом, порядком в доме, готовила. Прием на работу к знаменитости Люся считает настоящей путевкой в жизнь.

В быту первая звезда российской сцены, рассказала Дороднова, совсем не привередлива. Она не требует от повара изысков, хотя и любит, чтобы сервировка стола была нарядной и аккуратной.

«Еду всегда любила не выпендрежную, а только чтобы все было вкусно, просто и красиво подано. Обожает селедочку, картошечку, сосисочки, котлетки. В отличие от Филиппа, Алла часто ест супчики. Филипп их вообще не любит, предпочитает что-то остренькое, к примеру, сыр с чесночком», — цитирует Люсю Sobesednik.ru.

О властной натуре и практически безграничном влиянии Аллы Пугачевой в отечественном шоу-бизнесе (и не только в нем) ходят легенды. В свое время поговаривали, что именно из-за ее решений не пошла в гору карьера Валентины Легкоступовой, Михаила Муромова, Игоря Наджиева, Жанны Агузаровой и других. Узнав об этих слухах, Дороднова поспешила защитить Примадонну.

Экс-домработница уверена, что подобные сплетни распространяют недоброжелатели, коих у Аллы Борисовны в достатке из-за ее успешности. Другие артисты завидуют знаменитости, поэтому и придумывают про нее небылицы, заявила Люся. Более того, добавила женщина, Пугачева всегда и всем только помогала.

По словам Дородновой, у ее бывшего работодателя даже есть экстрасенсорные способности. Она не раз становилась свидетелем, к примеру, звездного способа лечения головной боли. Помощница артистки описала его так: Пугачевой достаточно приложить ко лбу страдающего руку, что-то прошептать, и боль отступает.

По мнению Людмилы Дородновой, не зря Лариса Рубальская написала Пугачевой песню «Живи спокойно, страна». Такая у россиян и впрямь — всего одна!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри поздравил папу с Днем отца.