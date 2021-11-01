Какие выплаты положены пенсионерам в ноябре и как получить их в нерабочую неделю

В ноябре некоторые категории граждан России получат дополнительные прибавки к пенсии.

В ноябре 2021 года некоторые пенсионеры России получат дополнительные выплаты. Кроме того, как известно, неделя с 30 по 7 ноября объявлена нерабочей в связи с неблагоприятной эпидобстановкой, а потому многие пожилые граждане обеспокоены — придет ли их пенсия своевременно? В Пенсионном фонде (ПФР) отвечают — коронавирусные каникулы не помешают россиянам вовремя получить пособия.

Как будут выдавать пенсию в нерабочую неделю с 30 по 7 ноября?

Как рассказали в ПФР, никаких препятствий в получении пенсии нерабочие дни не создадут. Тем, кто получает ежемесячное пособие в первых числах, оно может быть начислено немного раньше, но не из-за каникул, а в связи с государственным праздником 4 ноября. Для остальных режим не изменится. Но при необходимости обратиться в клиентскую службу ПФР до 7 ноября предварительно стоит уточнить график работы конкретного отделения.

Разовая выплата 50 тысяч рублей блокадникам

Россияне, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей в честь годовщины открытия Дороги жизни по льду Ладожского озера — 22 ноября этому пути исполнится 80 лет. Начисление средств должно произойти до указанной даты.

Прибавки к пенсии шахтерам и летчикам

Доплата к пенсии около 20 тысяч рублей бывшим летчикам и около четырех тысяч шахтерам будет назначаться индивидуально. В расчет представители Пенсионного фонда будут брать общий стаж, должности, которые занимал пенсионер, его прошлые заработки и степень риска при исполнении обязанностей. Увеличение пенсий экс-сотрудникам гражданской авиации и угольной промышленности намечено на 1 ноября. Доплата индексируется каждые три месяца.

Увеличение размера фиксированной пенсии после 80 лет

Данное изменение не привязано исключительно к ноябрю 2021 года. Оно касается всех россиян, которым исполняется 80 лет — с этого момента размер фиксированной части их пенсии удваивается. Увеличение суммы произойдет на следующий месяц после дня рождения автоматически, писать заявлений для этого не нужно. То есть если вы отпраздновали юбилей в октябре, ждите удвоения в ноябре.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в России предложили освободить часть пенсионеров от транспортного налога.