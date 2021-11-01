Вовк рассказала, как Крутой и Пугачева выживали ее с Меньшовым из «Песни года»

Телеведущая и диктор Ангелина Вовк считает, что ее с коллегой Евгением Меньшовым буквально выжили из коллектива телефестиваля «Песня года». На протяжении 18 лет они были бессменными ведущими этого музыкального события, а потом стали неугодны.

Вовк не знает, кто именно решил ее «подвинуть», но считает, что продюсер и композитор Игорь Крутой, который является художественным руководителем торжества, поступил с ней некрасиво. Артистка также вспомнила неприятный инцидент при участии Аллы Пугачевой, после которого поняла — от нее и Меньшова в грубой форме просто избавились.

Как рассказала диктор в интервью Борису Корчевникову, именно с ее подачи Крутой стал худруком фестиваля, у них были хорошие отношения, не предвещавшие ничего дурного. Но когда стиль ведения шоу решили изменить, он не потрудился отнестись к ветеранам программы с должным почтением.

«Надо было все сделать красиво и уважительно. Крутой должен был все сделать. Когда нас пригласили на юбилей „Песни года“ через несколько лет, то я поставила условие, что буду открывать фестиваль. Ну и захотела хороший гонорар. Они не согласились на мои условия», — отметила Ангелина Вовк.

Евгений Меньшов, соведущий АНгелины Вовк на фестивале «Песня года»; РИА Новости /Артем Житенев

Незадолго до окончательного ухода пары ведущих из программы произошел неприятный случай. В 2006 году фестиваль открывала Алла Пугачева, и перед началом все участники собрались у нее, чтобы обсудить организационные вопросы. Но когда мероприятие началось, Вовк и Меньшова неожиданно посадили так далеко от сцены, что они не видели происходящего на ней и дезориентировались.

«Когда мы вышли на тот эпизод, который должны были вести с Женей, то оказалось, что он прошел. Нам никто и ничего не сказал. Связи не было, нас держали в неведении. Я была расстроена. Это все было специально сделано против нас с Меньшовым. Я не могла больше оставаться в таком унизительном положении. Повернулась и ушла с площадки», — поделилась диктор.

Что касается участия Аллы Пугачевой, Вовк считает ее потрясающей певицей — номер один в стране. Примадонна, возможно, и не виновата в произошедшем, но телеведущая все же подчеркнула, что на ее месте поступила бы по-другому. Многие поклонники и коллеги по цеху полагают, что именно на этом случае закончилась крепкая дружба, когда-то связывавшая знаменитых женщин.

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