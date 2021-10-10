Заслуженный отдых: какие пенсии получают российские знаменитости

Принято считать, что успешные артисты — люди состоятельные. Однако некоторые из них после завершения трудовой деятельности получают чуть больше прожиточного минимума.

Труд артистов не легче любого другого. Вся их жизнь — череда выступлений и гастролей, а также пристального внимания публики. Оплачивается эта работа достойно, особенно, если со временем приобретается популярность и любовь зрителя. Но все ли артисты «заслуживают» хорошую пенсию под конец карьеры? Оказывается, некоторые из них получают весьма скромное пособие по старости, пишет сайт Teleprogramma.pro.

13 — 33 тысяч рублей

Известно, что почетные звания влияют на размер пенсии. Но если их нет, за известное имя никто доплачивать не будет. Так, у 65-летнего юмориста Ефима Шифрина пенсия составляет всего 13 тысяч 496 рублей. Это чуть больше прожиточного минимума, размер которого составляет около 12 тысяч рублей. Если бы артист был неработающим пенсионером, получал бы побольше — 20 тысяч. Шифрин предусмотрительно копит отчисления от государства, а живет на то, что зарабатывает спектаклями и съемками.

Телеведущие Роза Сябитова (59 лет) и Регина Дубовицкая (77) получают от 15 до 18 тысяч рублей в месяц, как и актеры Михаил Боярский (71), Андрей Ургант (64), Наталья Аринбасарова (75) и интеллектуалы Александр Друзь (66) и Анатолий Вассерман (68).

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Пенсия 57-летней певицы Лолиты Милявской составляет 23 тысячи 200 рублей. При этом у нее нет ни званий, ни наград, только трудовой стаж. Сама исполнительница принципиально не стремится к особым почестям, никогда к ним не стремилась и не хлопотала, чтобы получить. По ее мнению, звания обязывают, а эта артистка не любит «спать на тесных кроватях».

Популярным и любимым россиянами телеведущим Дмитрию Диброву (61 год) и Николаю Дроздову (84) власти назначили пособие по старости в 33 тысячи рублей. При этом оба продолжают активно работать, помогают детям и внукам.

globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

48 — 55 тысяч рублей

60-летняя актриса Елена Яковлева — народная артистка и москвичка, поэтому к ее пенсии прибавляется солидная доплата. Как и Елена Проклова (68 лет), Инна Чурикова (78), Лариса Долина (66) и Алла Пугачева (72), она получает почти 50 тысяч в месяц.

Легенда телевидения, ведущая Ангелина Вовк, несмотря на возраст — в сентябре ей исполнилось 79 лет — продолжает трудиться. Ее пенсия составляет 17 тысяч рублей, а со всеми надбавками выходит 47 тысяч. На эти деньги знаменитость живет. А на те, что зарабатывает, — путешествует.

От 48 до 55 тысяч получают также Лариса Гузеева, Елена Степаненко, Ирина Муравьева, Ирина Алферова, Елена Сафонова, Ирина Розанова, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова и Борис Моисеев.

globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

60 — 70 тысяч рублей

Пенсии, которые можно приравнять к хорошей зарплате, положены звездам-орденоносцам: к базовой сумме, что исчисляется по стажу, они получают надбавки за звания и доплату за орден около 23 тысяч, если становятся неработающими. Среди полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством» — Никита Михалков, Юрий Соломин, Татьяна Доронина, Александр Ширвиндт. Общий размер выплат этим артистам — около 70 тысяч рублей в месяц. Певица Эдита Пьеха получает почти 60 тысяч, как и народная артистка РСФСР Лариса Лужина с учетом надбавки блокадницы.

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