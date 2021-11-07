Чтоб стояла как у молодой: Маммолог предупредила об опасности увлечения массажем груди

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Мадлена Гришина
Эксклюзив 1 000

Маммолог рассказала об опасности массажа груди

Фото, видео: Depositphotos / poznyakov; 5-tv.ru

Врач-маммолог Анжела Артемова рассказала об опасности народного метода подтянуть обвисшую грудь с помощью массажа.

Пышная, красивая и подтянутая грудь, пожалуй, мечта любой представительницы прекрасного пола. Но не всем от природы она дана. Многие в погоне за упругим бюстом ложатся на операционный стол, а противники хирургических вмешательств ищут народные и без вторжения в организм методы.

Одним из таких, казалось бы, безопасных методов на просторах интернета считается массаж груди. Он безвреден, и даже полезен, убеждают многие. Но врач-маммолог Анжела Артемова в беседе с 5-tv.ru предупредила — каждый организм уникален, а молочные железы — чувствительная часть женского организма, которой можно с легкостью навредить.

«Для начала молочная железа это очень чувствительный орган, в котором протекает уйма очень сложных процессов. Там есть железистая ткань, жировая ткань, фиброзная ткань, там могут появляться образования, которые вы даже не можете себе представлять, что они у вас есть. Потому, прежде чем массировать грудь и особенно нажимать на какие-то миофасциальные свои части тела в обязательном порядке, вы должны посетить гинеколога или маммолога, который вас пощупает и сделает вам узи. А после утвердит, есть проблемы в молочной железе или нет», — объясняет Артемова.

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Даже если врач не найдет никаких проблем с молочными железами, это еще не значит, что массаж груди поможет ее подтянуть. С возрастом бюст претерпевает изменения, и попытки исправить естественный процесс старения массажем не удастся. Потому врач рекомендует женщинам начинать ухаживать за грудью смолоду.

«Это носить правильное белье, то есть без косточек, использовать специальные, не носить тяжести и самое главное еженедельно проводить самостоятельный осмотр молочный желез», — утвердила маммолог.

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