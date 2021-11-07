Стало известно о причине отрицательных тестов при заражении COVID-19
В Роспотребнадзоре объяснили отрицательный ПЦР-тест при COVID-19 сроком болезни
Фото: ТАСС / Щербак Александр
Врач Наталья Пшеничная считает, что даже в самый разгар болезни трудно определить коронавирусную инфекцию.
Отрицательный результат теста на определение вируса COVID-19 наиболее вероятен через несколько дней после заражения. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.
«После четвертого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре», — поделилась специалист.
По ее словам, вирус SARS-CoV-2 можно точно диагностировать только лабораторными исследованиями. Проблема в его определении заключается в том, что у него нет собственных явных признаков.
Как отличить симптомы коронавируса вакцинированному человеку
Так, человек может наблюдать у себя симптомы болезни, такие как кашель, насморк или повышение температуры, однако это вовсе не значит, что человек заражен коронавирусом. Это может быть грипп или ОРВИ. Сейчас самой эффективной мерой профилактики является вакцинирование.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врачи выявили новый симптом при COVID-19.
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