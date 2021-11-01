Скорбящая Елена Захарова показала фото умершей 8-месячной дочки: «Ангелочек мой»

Актриса Елена Захарова показала архивный снимок дочери, которой не стало десять лет назад. Девочка не прожила и года — она умерла в возрасте восьми месяцев. Фото звезда сериала «Кадетство» разместила в своих соцсетях.

«Машенька, ангелочек мой! Десять лет без тебя», — цитирует знаменитость 7дней.ru.

С выцветшего снимка смотрит совсем еще грудной младенец. Едва проступившие волосы пушком обвивают маленькую головку. Распахнутый взгляд сосредоточенно смотрит в камеру. Восьмимесячная Анна-Мария умерла от острой менингококковой инфекции.

Девочка была первым ребенком у актрисы. Она родилась в 2010 году. Меньше чем через год малышка заболела. Врачи грешили на обыкновенную ОРВИ. Неправильный диагноз привел к реанимации, где Анна-Мария провела неделю, но уже не вернулась домой.

Instagram @lenazaharova57

Смерть любимой и единственной дочки стала страшнейшим ударом для молодой актрисы. Пережить горе ей помогла работа и вера. Как позднее говорила сама Елена Захарова, именно молитвы спасали ее от негативных мыслей. Спустя шесть лет артистка родила вторую дочь. Подробности о ней знаменитость решила держать в тайне, как и в целом свою личную жизнь.

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