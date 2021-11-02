Шестнадцатилетний пасынок Анастасии Макеевой заявил, что он женат
Андрей Мальков, сын четвертого супруга актрисы, отказавшийся от родной матери в пользу мачехи, сделал неожиданное признание
Фото: Instagram @makeevan
Сын четвертого супруга актрисы Анастасии Макеевой Андрей Мальков поделился в социальных сетях подробностями своей личной жизни. 16-летний наследник Романа Малькова заявил, что женат, отвечая на вопросы подписчиков.
Кто его избранница и действительно ли речь идет о браке, парень не уточнил. Учитывая острый конфликт между его родителями и отказ Андрея от общения с матерью, могли ли Мальковы дать общее согласие на женитьбу несовершеннолетнего сына? Вероятно, словом «женат» молодой человек обозначил серьезность своих романтических отношений.
Как известно, роман актрисы со строителем окончился его уходом из многодетной семьи. Свадьба состоялась в мае, через месяц после официального развода Малькова с женой Светланой. Женщина молчать о своей обиде не стала — обвиняла соперницу в попытке настроить против нее родных детей, а их, к слову, четверо. Бывшего мужа Светлана также уличала в уклонении от алиментов. Брошенная многодетная мама наняла известного адвоката Юлию Вербицкую-Линник в качестве защитника и добилась через суд первых выплат.
Поначалу Анастасия Макеева принимала активное участие в конфликте, едва успевая с одного ток-шоу на другое, как-то даже сцепилась с соперницей за кулисами — едва не дошло до драки. Старший сын Андрей встал на сторону мачехи в скандале, отказался от матери и переехал в Москву к отцу. Некоторое время назад звезда мюзиклов рассказала, что вместе с новым родственником подвергается травле в сети, из-за чего у обоих появились проблемы со здоровьем.
В столице Андрей Мальков с удовольствием посещает с мачехой и папой светские мероприятия, получив некоторую популярность в соцсетях, юноша окрестил себя блогером и разместил на странице контакты для предложений о рекламе или бартерных сделках. Юноша также пробует себя в музыке.
Светлана Малькова проживает с тремя детьми в Словении. А Макеева с мужем и пасынком, как ранее сообщал 5-tv.ru, обзавелись жильем в Турции.
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