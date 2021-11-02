Шестнадцатилетний пасынок Анастасии Макеевой заявил, что он женат

Сын четвертого супруга актрисы Анастасии Макеевой Андрей Мальков поделился в социальных сетях подробностями своей личной жизни. 16-летний наследник Романа Малькова заявил, что женат, отвечая на вопросы подписчиков.

Кто его избранница и действительно ли речь идет о браке, парень не уточнил. Учитывая острый конфликт между его родителями и отказ Андрея от общения с матерью, могли ли Мальковы дать общее согласие на женитьбу несовершеннолетнего сына? Вероятно, словом «женат» молодой человек обозначил серьезность своих романтических отношений.

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Как известно, роман актрисы со строителем окончился его уходом из многодетной семьи. Свадьба состоялась в мае, через месяц после официального развода Малькова с женой Светланой. Женщина молчать о своей обиде не стала — обвиняла соперницу в попытке настроить против нее родных детей, а их, к слову, четверо. Бывшего мужа Светлана также уличала в уклонении от алиментов. Брошенная многодетная мама наняла известного адвоката Юлию Вербицкую-Линник в качестве защитника и добилась через суд первых выплат.

Поначалу Анастасия Макеева принимала активное участие в конфликте, едва успевая с одного ток-шоу на другое, как-то даже сцепилась с соперницей за кулисами — едва не дошло до драки. Старший сын Андрей встал на сторону мачехи в скандале, отказался от матери и переехал в Москву к отцу. Некоторое время назад звезда мюзиклов рассказала, что вместе с новым родственником подвергается травле в сети, из-за чего у обоих появились проблемы со здоровьем.

В столице Андрей Мальков с удовольствием посещает с мачехой и папой светские мероприятия, получив некоторую популярность в соцсетях, юноша окрестил себя блогером и разместил на странице контакты для предложений о рекламе или бартерных сделках. Юноша также пробует себя в музыке.

Светлана Малькова проживает с тремя детьми в Словении. А Макеева с мужем и пасынком, как ранее сообщал 5-tv.ru, обзавелись жильем в Турции.