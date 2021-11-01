Поближе к морю: Макеева и Мальков обзавелись жильем в Турции

Пасынок актрисы раскрыл всю правду о глобальных переменах в его новой семье.

Звезда мюзиклов Анастасия Макеева все чаще бывает в Турции со своим новым мужем Романом Мальковым — замечают россияне. Оказалось, это неспроста. Сын мужчины, проживающий в новой семье, признался, что папа и актриса приобрели жилье в курортном регионе. Теперь селебрити могут ежедневно наслаждаться шумом волн и красотой морских закатов.

«Андрей, вы приобрели недвижимость в Турции?» — уточнил подписчик у пасынка Макеевой в Instagram.

«Ес», — коротко и на английский манер ответил молодой человек.

Судя по видео в профиле актрисы, дом или квартира, где она теперь проживает с Мальковым, располагается в Анталье. Звезды уже обжились: в новом гнездышке есть и мебель, и традиционные предметы обихода. Теперь понятно, отчего лицо Анастасии постоянно украшает улыбка: свое жилье, да еще и у моря, дорогого стоит!

Instagram @m_a_l_k_o_v

Dni.ru напоминает, что актриса и певица Анастасия Макеева вышла замуж за многодетного строителя-проектировщика Романа Малькова в 2021 году. В Турции пара планирует не только отдыхать, но и трудиться. Весной звезда мюзиклов запустила собственную линию одежды. Теперь она сотрудничает с турецкими швейными фабриками, а молодой супруг во всем ей помогает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой подарок Анастасия Макеева сделала экс-супруге Романа Малькова.