Прощай, человек-эпоха! В Москве провожают в последний путь Игоря Кириллова

Легендарный диктор и ведущий скончался 30 октября 90-м году жизни.

Прощание с советским диктором Игорем Кирилловым проходит в Москве. По информации 5-tv.ru, отпевание началось в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Новодевичьем монастыре.

На церемонию, которая проходит в закрытом режиме, прибыли родные, близкие и друзья ведущего. Похоронят его на Новодевичьем кладбище.

Игорь Кириллов родился в 1932 году в Москве. Он закончил театральное училище имени Щепкина. Карьера диктора началась на Шаболовке в 1957 году. В начале 70-х он был вынужден оставить родной телецентр из-за переезда в Останкино. Почти четверть века возглавлял дикторский отдел Первого канала, вел трансляции парадов на Красной площади, «Голубые огоньки», «Песню года», программу «Телескоп».

На счету Кириллова Орден Трудового Красного Знамени, Ордена Почета и Дружбы народов, два Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, звания Заслуженного и Народного артиста РСФСР, народного артиста СССР. В 2001 году Кириллов получил почетный титул «Человек-эпоха».

В середине сентября диктор был госпитализирован в Боткинскую больницу. Из-за тромбоза сосудов медики приняли решение ампутировать ему ногу. Друзья и коллеги были уверены, что диктор идет на поправку, однако в последние дни он подхватил коронавирус. 30 октября ведущий скончался 90-м году жизни. Как писал 5-tv.ru, ранее вдова Игоря Кириллова Татьяна, на которой он женился в 80 лет, рассказала о его последних днях.