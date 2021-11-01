Вдова Игоря Кириллова о его последних днях: «Криком кричал от боли в ноге»

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Анна Павлова
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Из-за тромбоза сосудов врачи ампутировали легендарному диктору ногу. Но он не отчаивался и хотел заново учиться ходить с протезом. Но планам не дано было воплотиться.

Вдова Игоря Кириллова о его последних днях: «Криком кричал от боли в ноге»

Фото: ТАСС / Б.Кавашкин и В.Яцина

30 октября не стало легенды советского телевидения Игоря Кириллова. Вдова народного артиста СССР Татьяна Кириллова рассказала, что чувствовал диктор и о чем он мечтал в последние дни жизни.

По словам вдовы народного артиста СССР, до 10 сентября он ощущал себя хорошо, но после внезапно его состояние резко ухудшилось. На следующий день его госпитализировали в Боткинскую больницу. Там выяснилось, что у Кириллова — тромб в артерии и подколенная аневризма. Как поведала Татьяна Кириллова, ее пожилой супруг «криком кричал от боли». Консилиум врачей решил оперировать — из-за осложнений ему ампутировали ногу.

14 сентября его перевели из реанимации в палату. Это было в день рождения диктора. Он принимал подарки и поздравления. Но оттуда Кириллов снова поступил в реанимацию — в культе возникла гематома, потребовалось очередное вмешательство врачей.

Артист не отчаивался и даже пошел на поправку. Со слов вдовы, он стал приходить в форму, делал гимнастику для рук — учился ходить по палате на ходунках. Он не хотел никому рассказывать про ампутацию, думал: научится ходить с протезом, там и расскажет.

Но планы разрушил коронавирус. Сначала у Кириллова появилось кровотечение в кишечнике. Это было 11 октября. Через день взяли мазок на COVID-19 — результат положительный. Новое заболевание сильно подкосило телезвезду.

«Никаких симптомов не было. Приняли срочное решение поместить Игоря Леонидовича в обсервационное отделение. С 13 по 18 октября он провел в палате. Но 18-го числа, общаясь с ним по видеосвязи, я обратила внимание, что у него было отрешение от внешнего мира. И было принято решение срочно его поместить в реанимационное отделение», — подчеркнула Кириллова.

Она отметила, что у диктора не было одышки, все было хорошо. В больнице на вопрос жены о состоянии твердили: прежнее.

«Мне не сказали ни пульс, ни давление, ни температуру, ни сатурацию. Знала точно, что все эти дни он дышал сам. У него не было одышки. У него все было в норме. Что привело к такому исходу я не знаю», — рассказала она в беседе с сайтом KP.RU.

Игорь Кириллов ушел из жизни 30 октября. Прощание с ним и похороны пройдут 2 октября в столице на Новодевичьем кладбище. Голос легенды знаком каждому. Он звучал не только в программах Центрального телевидения, но и в художественных фильмах и в рекламе.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, о чем мечтал и как жил легендарный диктор Игорь Кириллов.

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