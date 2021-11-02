Анна Дзюба уходит из группы Artik & Asti

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Алиса Маркова
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Певица решила покинуть коллектив спустя десять лет работы.

Анна Дзюба уходит из группы Artik & Asti

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Известная российская и украинская певица Анна Дзюба решила уйти из группы Artik & Asti. Об этом стало известно во вторник, 2 ноября. Артистка решила покинуть коллектив спустя десять лет работы с продюсером Артемом Умрихиным. Об этом он сам написал на своей странице в Instagram.

«Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых наоборот радостным. Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально — Аня покидает группу Artik & Asti. С сегодняшнего дня, наши пути расходятся и каждый идет своей дорогой. Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать, то что делаю всю жизнь — писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться», — написал Артем Умрихин.

Он также выразил благодарность своей коллеге, отметив, что вместе они прошли долгий и интересный путь.

«Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. В каком?! Скоро расскажу!» — заинтриговал фанатов музыкант.

Instagram @artik

Известно, что в 2021 году группе Artik & Asti исполняется десять лет. Чем займется после ухода из группы Анна Дзюба пока не известно.

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