Военное прошлое, срок за наркотики: чем известен умерший актер Гуменецкий

Поздним вечером 2 ноября стало известно о смерти звезды бандитской саги «Бригада» Дмитрия Гуменецкого. На долю актера выпало множество испытаний: с частью из них он справился лучше многих, но другие его подкосили. Так, в биографии артиста есть славное военное прошлое, запомнившиеся многим россиянам роли в семи фильмах, а также срок за наркотики и смерть от рака в хосписе вскоре после освобождения.

Боевой офицер и начинающий актер

Гуменецкий родился 20 апреля 1972 года. До того, как начать сниматься в кино, он служил в МВД, имел звание майора спецназа и дважды участвовал в боевых действиях в Чечне. Однако к 30 годам Гуменецкий загорелся идеей стать актером, несмотря на отсутствие соответствующего образования.

В 2000 году начинающий артист дебютировал в картине Сергея Соловьева «Нежный возраст». Роль была настолько крошечной, что Гуменецкого даже не упомянули в титрах, однако окрыленный успехом он твердо решил продолжать актерское дело.

Гуменецкому повезло: как раз в это время шли съемки ставшей впоследствии культовой «Бригады» и режиссеру Алексею Сидорову требовался на роль Шмидта человек с подходящей внешностью. Позднее Сидоров рассказывал, что сразу отметил брутальный вид актера — наголо обритую голову и шрам на лице. А узнав, что тот еще и боевой офицер, режиссер без раздумий утвердил его на роль.

Instagram @_photo_facts_

Роли второго плана

К сожалению, развить успех, достигнутый участием в «Бригаде», Гуменецкому не удалось. Узнаваемого, но непрофессионального актера с характерной внешностью режиссеры не баловали обилием и разнообразием предложений. Гуменецкому предлагали поучаствовать только в криминальных картинах в ролях второго плана.

Так, в 2003 году Гуменецкий снимается в другом культовом криминальном фильме — драме Петра Буслова «Бумер». Там ему досталась маленькая роль милиционера в эпизоде ограбления. В том же году актер засветился в мелодраме «Магнитные бури» Вадима Абдарашитова.

Затем у Гуменецкого наступает большой перерыв в съемках, только в 2009 году он вновь появляется на экране в детективном сериале Альмири Карпыкова «Правда скрывает ложь», а сразу после этого в фильме «Экстренный вызов: Пропавший пациент».

Далее актер снова четыре года пребывает в простое и решает вернуться на службу. Перед этим, в 2013 году, Гуменецкий успевает сыграть свою последнюю роль в кино — участкового в фильме «Цена жизни».

Участие в криминале

Последний период жизни актера омрачен участием в криминале и заключением в колонии строгого режима. Так, вернувшись на службу в спецназ внутренних войск, Гуменецкий проживал в Солнечногорске. В середине 2015 года полиция получила информацию, что он стал участником криминальной схемы по сбыту наркотиков. За Гуменецким установили слежку и обнаружили в его гараже около 300 килограммов сырья для изготовления психотропных курительных смесей — спайса.

Первоначально Гуменецкого заподозрили в организации звена цепи поставок запрещенных веществ из Средней Азии в Россию. Однако при дальнейшем расследовании выяснилось, что он только предоставил свой гараж для хранения наркотиков и не намеревался их сбывать. Сам Гуменецкий полностью признал вину, раскаялся и выразил сожаление о содеянном.

Он также не стал обжаловать приговор Солнечногорского военного суда, вынесенного ему в 2016 году. Гуменецкого приговорили по статье за хранение наркотиков к восьми годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Смерть в хосписе

В феврале 2021 года Гуменецкий подал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) по состоянию здоровья. Оно было удовлетворено за три недели до его 49-летия. Как стало известно 5-tv.ru, последние месяцы заключения актер провел в больнице для осужденных, где лечился от онкологического заболевания.

Освободившись, звезда «Бригады» вернулся домой в Подмосковье, где продолжил борьбу с недугом. Однако, по всей видимости, безуспешно: 29 октября Гуменецкий скончался и через два дня был похоронен. Известно о его смерти стало только сейчас. Свои последние дни актер провел в хосписе — специальном учреждении, где помогают безнадежно больным людям.

О личной жизни актера известно только то, что официальной жены у него не было. Проживая в подмосковном Солнечногорске, он состоял в гражданском браке с местной жительницей.