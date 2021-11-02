Стала известна причина смерти звезды «Бригады» Дмитрия Гуменецкого

Актер Дмитрий Гуменецкий, известный по роли Шмидта в криминальной саге «Бригада», скончался от онкологического заболевания. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Незадолого до смерти Гуменецкого по состоянию здоровья условно-досрочно освободили из колонии строгого режима в Рязанской области. Там он отбывал наказание по делу о наркотиках. Последние месяцы перед освобождением актер почти полностью провел в больнице для осужденных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как провел последние дни своей жизни звезда «Бригады» Дмитрий Гуменецкий.

Дмитрий Гуменецкий оказался в местах лишения свободы в сентябре 2015 года — суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет. Незадолго до этого артиста задержали за хранение 280 килограммов синтетических наркотиков (спайса) в собственном гараже. По версии следствия, мужчина не был наркобароном — просто согласился предоставить место для хранения запрещенных веществ из-за тяжелого материального положения.

В суде Дмитрий Гуменецкий признал свою вину и раскаялся. Он должен был выйти на свободу в 2023 году, но в феврале 2021-го попросил об УДО, сославшись на состояние здоровья.

До того как стать звездой «Бригады», Дмитрий Гуменецкий работал в МВД. Он — бывший майор спецназа, а также профессиональный военный с опытом боевых действий.