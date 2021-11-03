Климова «отписалась» от перекрасившейся в блондинку дочери: «Старушка, фу!»

Подписчики не разделили мнение актрисы и посчитали, что 19-летняя Лиза Хорошилова преобразилась в «шикарную девушку».

Екатерина Климова не оценила новый образ своей старшей дочери Лизы Хорошиловой. Девушка опубликовала в Instagram фото, на которых предстала роковой блондинкой в черном вечернем платье. Кардинальная смена стиля почему-то пришлась не по душе Климовой, которая, хоть и в шутку, раскритиковала дочь.

«Отписка. Старушка, фу!» — прокомментировала снимки актриса и многодетная мать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Хорошилова (@khrsh.lv)

Подписчики 19-летней Лизы не поддержали мнение ее звездной мамы. Им новая внешность юной красотки понравилась, многие отметили, что девушка красотой удалась в свою знаменитую родительницу.

«Огонь! Вся в маму»;

«Ну вот, опять мальчики слюной телефоны закапали! Шикарная»;

«Блонди Лиза. Вы шикарны»;

«Из брюнетки в блондинку, из милой девочки в шикарную девушку. Растешь, дорогая, продолжай в том же духе», — восхищаются фолловеры.

Старшая дочь Климовой Елизавета родилась в первом браке актрисы с ювелиром Ильей Хорошиловым. Девушка учится в МГУ на факультете журналистики. Также у артистки есть сыновья Корней и Матвей от актера Игоря Петренко и младшая дочь Белла от актера Гелы Месхи.

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