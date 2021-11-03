Москва выйдет из вынужденных каникул по плану 8 ноября. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин в ходе посещения эндоскопического центра клинической больницы имени Буянова.

«В Москве ситуация с пандемией, динамика заболеваний стабилизировалась. Это касается и выявляемости заболевания, и госпитализации пациентов в тяжелой форме. Это позволяет сделать вывод о том, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут, приступаем к обычной работе», — подчеркнул градоначальник.

Собянин отметил, что определенные до этого требования к соблюдению санитарных норм никто не отменял. В частности, 30%-я дистанционная работа работников предприятий, самоизоляция пожилых граждан и граждан с хроническими заболеваниями. Также с 8 ноября вводится проход в театры и музеи строго по QR-коду.

«В целом и дальше стоит задача, чтобы обезопасить себя и близких необходимо активно вакцинироваться. Пункты вакцинации везде работают несмотря на то, что количество желающих значительно увеличилось, доступность этой услуги в Москве хорошая. И при необходимости мы всегда можем нарастить дополнительные пункты вакцинации», — резюмировал глава города.

По словам Собянина, в городе продолжается реализация крупных медицинских проектов.