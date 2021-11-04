Примадонна с каждым годом выглядит все краше, моложе и привлекательнее. Стал известен ее секрет.

Секрет помолодевшей певицы Аллы Пугачевой далеко не всегда заключается в хирургических вмешательствах. Дизайнер Аника Керимова раскрыла его «Собеседнику». Она объяснила, как Примадонне удается в 72 года выглядеть на 40.

«Могу вам сказать абсолютно точно: в ее случае имеет место в первую очередь модная пластика. С помощью грамотно подобранной одежды можно убавить лет 15 — 20», — рассказала она.

Керимова считает, что исполнительница нашла хороших стилистов, которые сделали перезагрузку ее имиджа — и она пошла на пользу артистке. Теперь Примадонна не пренебрегает яркими цветами и аксессуарами.

«Заметьте, как грамотно у Пугачевой подобрана вся одежда. Видно, что Алла Борисовна следит за модными тенденциями», — пояснила дизайнер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как бывшая помощница вернула Алле Пугачевой подаренные вещи.