Лоза заявил о мировом заговоре против теории о плоской Земле: «Несут ахинею»

Певец и общественный деятель Юрий Лоза заявил о мировом заговоре против учения о плоской Земле. Известный сторонник скандальной теории подозревает, что мировое сообщество еще в давние времена «договорилось» дискредитировать якобы верное понимание формы планеты и заодно придумало «карикатуры» про китов и черепах, на которых якобы стоит Земля.

Музыкант считает псевдоучеными тех, кто пытается убедить артиста в обратном, а их аргументы он назвал — «бредовой чушью».

«Все самое лучшее, что построено на нашей Земле, построено людьми, которые верили в плоскую Землю, которые отталкивались от строения плоской Земли. Эти сооружения стоят до сих пор, и мы до сих пор не можем до них дотянуться», — уверен он.

По мнению Лозы, еще несколько веков назад ученые получили некие директивы в пользу «шарообразной Земли» и продолжают до сих пор верить в нее.

«Они все руководствуются какими-то предписаниями. Им сказали говорить так, и они так говорят, с настойчивостью попугая несут ахинею в нашу жизнь», — считает он.

Это далеко не первое высказывание любителя конспирологических заговоров по поводу теории плоской Земли. Ранее он утверждал, что реки, в частности Волга, могут течь только в том случае, если находятся на плоской Земле — иначе вода в них стояла бы.

У действительно профессиональных ученых такая теория вызывает, говоря мягко, сомнения. Как отмечал кандидат географических наук Владимир Каганский, теория о плоской Земле — неразумна и только свидетельствует о болезненности лиц, которые ее разделяют.

Стоит отметить, что Юрий Лоза хоть и окончил музыкальное училище, некоторое время он учился на геофаке Казахского государственного университета. И как утверждает он сам, понимает, о чем говорит.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Лоза прокомментировал ситуацию после отмены спектакля МХАТа с участием Ольги Бузовой.