Передышка посреди недели: китайский совет дня на среду, 10 ноября

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Татьяна Бендзь
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Энергии будут стоять на месте.

Передышка посреди недели: китайский совет дня на среду, 10 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 10 ноября?

Среда станет передышкой посреди активной недели. Энергии будут стоять на месте, дела сдвигаться с трудом. Чтобы не биться головой в закрытую дверь — не стройте на среду больших ожиданий — не планируйте никаких важных дел.

Рекомендуется заниматься полезной рутиной, разбирать завалы в шкафах и на рабочем месте. Из положительного — день может принести денежную удачу. Есть вероятность совершить удачную сделку с недвижимостью.

Чего точно не стоит делать в среду — это ходить по больницам. Не назначайте на этот день плановое посещение врачей или медицинские процедуры.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-3° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
71.29
-0.11 82.65
0.11
Передышка посреди недели: китайский совет дня на среду, 10 ноября

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