Стали известны подробности последних дней жизни Валентины Малявиной

Актриса Валентина Малявина, скончавшаяся в Московском доме-пансионате ветеранов науки, с конца сентября чувствовала себя неважно, а 1 октября ей даже вызвали скорую помощь. Об этом сообщает «МК».

Издание уточняет, что медики обнаружили у популярной в советские годы актрисы серьезные проблемы по линии урологии. Однако госпитализировать Малявину не стали, а 30 октября она скончалась.

Ранее Союз кинематографистов России сообщил, что заслуженная артистка России Валентина Малявина умерла на 81-м году жизни. Последние годы жизни актриса провела в пансионате для престарелых, испытывая проблемы со слухом и зрением.

Народный артист РСФСР Александр Збруев полагает, что жизнь Малявиной сломал тюремный срок по делу об убийстве. В 1983-1988 годах она сидела в тюрьме по делу об убийстве гражданского мужа Станислава Жданько. Как отметил Збруев в интервью Газете.ру, после выхода на свободу Малявина сумела вернуться к работе, однако отношение некоторых коллег к ней уже не было прежним.

Как рассказывал 5-tv.ru, первый муж Малявиной, народный артист РСФСР Александр Збруев, в комментарии 5-tv.ru назвал ее «прелестной и талантливой актрисой с трагически сложившейся жизнью».